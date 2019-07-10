MERSİN (AA) - Erdemli Belediyesi, ilçeye Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GIOSB) kurulmasına yönelik çalışmaların başlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi Başkanı Şafak Ağaçdiken, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri ve belediye personeli Batısandal Mahallesi'nde 900 dönüm üzerine kurulması planlanan GIOSB için alan tespit çalışmaları yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tollu, ilçe sakinleri adına heyecan uyandıran projenin nihai amacına ulaşması için tüm kurumlarla ortak bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Ülke ekonomisine katkı sunacak alanlarda ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirten Tollu, ilçenin menfaatine olan her projenin ve her faaliyetin yanında olduklarını sözlerine ekledi.