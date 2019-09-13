MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde, doğa severler için oluşturulan 12 ayrı rotada düzenleme çalışmaları sürüyor.

İlçe turizmini geliştirme hedefiyle başlatılan "Kıyılardan Dağlara, Antik Olba Bölgesi Kültür Yolları ve Kırsal Turizm Odakları Geliştirme Projesi"nin rota ve dinlenme alanlarında çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalarda, kıyı, yayla, vadi ve antik yollar olmak üzere 12 rota belirlenirken, rotalar detaylı olarak incelendi.

Proje sorumlusu Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nida Naycı, yaklaşık 18 ay sürecek olan projenin bütçesinin 250 bin lira olduğunu söyledi.

Naycı, ilçe turizmini geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Hedefimiz Erdemli bölgesinde 'Antik Olba Bölgesi Kültür Yolları' temalı yerel destinasyonları oluşturularak, bölgedeki kültür, doğa ve yayla turizmi gibi alternatiflerin çeşitlendirilmesini sağlamaktır." dedi.

Doğa sporları, yürüyüş ve yamaç paraşütü etkinliklerinin yapılacağı güzergahların belirlendiğini aktaran Naycı, bu noktalarda ziyaretciler için mola yerleri ve kıyafet değişim kabinleri gibi düzenlemeler yaptıklarını aktardı.

Proje için 12 rota belirlendiğine değinen Naycı, şöyle konuştu:

"Rotalarla ilgili tüm bilgileri doğa severler için internet ortamına yüklenecek. İsteyen Olba Kültür Yolları bünyesinde bulunan rotaları kullanabilecek isteyen de Akdeniz kıyılarından Toroslara uzanan keşif dolu uzun bir yolculuğa çıkabilecek. Ziyaretçiler, yollar arasından seçecekleri parkurlarla kıyılardaki antik liman kentlerinden dağlık yerleşimlerdeki tarihi köylere, vadilerin doğal güzellikleri eşliğinde yaylalarda devam eden Yörük kültürüne farklı deneyimlerle buluşabilecek. Misafirlere sadece kendine en yakın rotayı seçme kalıyor."











