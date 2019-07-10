MERSİN (AA) - Erdemli ilçesinde olası bir sel ve su taşkınında can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla Kayacı Vadisi'nde dere üzerine kurulu kameriyeler kaldırıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 67'nci Şube Müdürlüğü tarafından, olası bir su taşkın ile sel durumlarında can ve mal güvenliği açısından Lemas Deresi yatağında bulunan kameriyelerin kaldırılmasına karar verildi.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki dere üzerine kurulu kameriyeler kaldırıldı.

Jandarma eşliğinde yapılan tahliye sırasında zaman zaman küçük gerginlikler yaşandı.