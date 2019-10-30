Erdal İnönü'nün vefatının üzerinden 12 yıl geçti

Siyasete 1983'te SODEP'in kurucu genel başkanlığıyla adım atan, SHP Genel Başkanlığı, başbakan yardımcılığı, devlet ve dışişleri bakanlığı görevlerinde bulunan "siyasetin güler yüzü" Erdal İnönü'nün vefatının üzerinden 12 yıl geçti.

Erdal İnönü'nün vefatının üzerinden 12 yıl geçti
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Siyasete 1983'te SODEP'in kurucu genel başkanlığıyla adım atan, SHP Genel Başkanlığı, başbakan yardımcılığı, devlet ve dışişleri bakanlığı görevlerinde bulunan "siyasetin güler yüzü" Erdal İnönü'nün vefatının üzerinden 12 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, başarılı bilim insanı ve özgün siyasi kimliğiyle hafızalarda iz bırakan Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü, 6 Haziran 1926'da Ankara'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan İnönü, 1947'de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Matematik Bölümü'nden lisans diploması aldıktan sonra ABD'ye giderek, California Teknoloji Enstitüsü'nde lisans üstü öğrenim gördü.

Yüksek lisans ve doktora derecelerini alan İnönü, teorik fizik alanında araştırmalar yaptı, yurda döndükten sonra Ankara Üniversitesinde fizik asistanı olarak göreve başladı.

Askerlik görevini yerine getirmesinin ardından üniversite doçentlik sınavını veren İnönü, 1957-1960 yıllarında ABD'de "Atom Enerjisinden Yararlanma" programı içinde çeşitli üniversite ve araştırma enstitülerinde araştırmalarda bulundu.

Erdal İnönü, 1964-1974 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) fizik profesörü olarak çalıştı, ODTÜ'deki öğretim üyeliği görevinin yanı sıra araştırma ve yönetim görevleri yaptı, ayrıca Teorik Fizik Bölümü Başkanlığı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Üniversite Rektörlüğünde bulundu.

ODTÜ'den 1974'te İstanbul Boğaziçi Üniversitesine geçen Erdal İnönü, 1974-1983 yılları arasında fizik profesörlüğünün yanı sıra 6 yıl kadar da Temel Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) kuruluşuna katkıda bulunan İnönü, TÜBİTAK Temel Araştırmalar Enstitüsünde de kurucu müdürlük yaptı. İnönü, aynı zamanda NATO Fen Komitesi'nde çalıştı ve UNESCO Yürütme Kurulunda görev aldı.

Fizik alanında Nobel'den sonraki en önemli ödül sayılan Wigner Madalyası'nı 2004'te almaya hak kazanan İnönü, bu ödülü Feza Gürsey'den sonra alan ikinci Türk bilim insanı oldu.

SODEP'i kurdu

Erdal İnönü, 1983 yılında siyasete Sosyal Demokrasi Partisinin (SODEP) kurucu genel başkanlığıyla adım attı.

SODEP ile Halkçı Partinin birleşmesiyle kurulan Sosyaldemokrat Halkçı Partinin (SHP) ilk olağanüstü kurultayında SHP Genel Başkanı seçilen İnönü, Bu görevini 1993'e kadar sürdürdü.

İnönü liderliğindeki SHP, Anavatan Partisinin (ANAP) iktidarda bulunduğu 1989 yerel seçimlerinde oyların yüzde 28,7'sini alarak birinci parti konumuna yükseldi. SHP, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 67 il merkezindeki belediye başkanlıklarının 39'unu elde etti.

Türkiye'de ekim 1991'de yapılan erken genel seçimlerde oyların yüzde 20'sini alan SHP, üçüncü parti oldu. Parti içi muhalefetin bu başarısızlığın sorumluluğunu İnönü yönetimine yüklemesine rağmen Doğru Yol Partisinin (DYP) SHP ile koalisyon hükümeti kurması, hükümette başbakan yardımcılığı ve devlet bakanlığı görevlerini üstlenen İnönü'nün parti içindeki durumunu güçlendirdi.

Aynı seçimlere SHP listelerinden katılan Halkın Emek Partisi (HEP) adaylarından 18'i milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. HEP'li Leyla Zana ile Hatip Dicle'nin Kürtçe yemin etmek istemeleri üzerine, TBMM'de yaşananlar ve Paris'teki Kürt konferansı tartışması sonrası Erdal İnönü, bu iki milletvekilinin partiden istifasını istedi. Bunun üzerine SHP'den ayrılan HEP kökenli milletvekilleri Demokrasi Partisi'ni (DEP) kurdu.

Demirel'e verdiği destek nedeniyle eleştirildi

SHP'nin 1992'deki 7. Olağanüstü Kurultayı'nda İnönü'nün karşısına çıkan Deniz Baykal ve muhalefet grubu başarılı olamadı. İnönü'nün yeniden genel başkan seçildiği kurultay sonrası, Baykal ve ekibi SHP'den ayrılarak 12 Eylül 1980 darbesinin ardından kapatılan CHP'yi yeniden açtı.

Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993'teki ölümü ve ardından Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra yaklaşık 1,5 ay başbakanlık görevine vekalet eden İnönü, Demirel'in cumhurbaşkanı adaylığına verdiği destek nedeniyle sol kesimin eleştirilerine uğradı.

SHP ile CHP'nin birleştiği 1995'teki kurultayda CHP'nin "Onursal Genel Başkanı" seçilen İnönü, 7 aylık süreyle DYP-CHP koalisyon hükümetinin başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı oldu.

İnönü, 2001'de de CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bazı uygulamalarına tepki göstererek partiden istifa etti, sonrasında aktif siyaseti bırakarak, siyasi kariyerini noktaladı. 31 Ekim 2007'de hayatını kaybeden Erdal İnönü, 25 yıla yakın süren siyasi yaşamında, "siyasetin gülen yüzü" olarak anıldı.

Muhabir: Barış Gündoğan

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Cumhuriyet Coşkusu Akşam da Devam Etti
Fener Alayında Cumhuriyet coşkusu caddelere sığmadı
Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan
Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler
Isparta'da dağcılarımızdan Cumhuriyet Tırmanışı
Ispartaspor'da Dobi Hasan Dönemi
Anlamlı temel atmaya, anlamlı açılış tarihi
Tabakhane Cami avlusu için duygusal yıkım
Isparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Meclis'e sunuldu! Vergide yeni dönem başlıyor! Kim ne kadar ödeyecek?
Çitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecek
Rektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Isparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir Sürprizi
Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
Isparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılar
Isparta'da Gölcük Tabiat Parkında Doğa Şöleni etkinliği
Isparta'dan kutsal topraklara Umreciler yolcu edildi
Isparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyor
TED Isparta Koleji 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası
Isparta'da anlamlı temel atma töreni
Isparta Belediye Başkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
Isparta Haber: ​Nasreddin Hoca SDÜ’de Anıldı
Isparta'da trafik kazası: sürücü öldü
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programıIsparta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı24 Ekim 2019
GÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİGÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİ25 Ekim 2019
ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ AÇILDIASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ AÇILDI26 Ekim 2019
GÖLLER EKSPRESİ YENİDEN RAYLARDAGÖLLER EKSPRESİ YENİDEN RAYLARDA24 Ekim 2019
İDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİKİDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİK25 Ekim 2019
"Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek""Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek"25 Ekim 2019
Isparta'da trafik kazası: sürücü öldüIsparta'da trafik kazası: sürücü öldü27 Ekim 2019
TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARITÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARI25 Ekim 2019
ISPARTA ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ ISPARTA ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ 24 Ekim 2019
​“Gül Şehri Masalları” Masal Yazma Yarışması Sonuçlandı…​“Gül Şehri Masalları” Masal Yazma Yarışması Sonuçlandı…24 Ekim 2019
Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardıOtomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı24 Ekim 2019
GÜL BİRLİK SİYASETE MALZEME OLACAK BİR KURUM OLMAMALIGÜL BİRLİK SİYASETE MALZEME OLACAK BİR KURUM OLMAMALI23 Ekim 2019
YÖREKS Fuarı Görkemli Bir Törenle Açıldı 2019YÖREKS Fuarı Görkemli Bir Törenle Açıldı 201924 Ekim 2019
Saatler geri alındı mı, şu an saat kaç? Bakanlık'tan açıklama geldiSaatler geri alındı mı, şu an saat kaç? Bakanlık'tan açıklama geldi27 Ekim 2019
60 mağazası bulunan firmaya 'sahte gözlük' operasyonu: 10 gözaltı60 mağazası bulunan firmaya 'sahte gözlük' operasyonu: 10 gözaltı24 Ekim 2019
FİLEDE TED ISPARTA KOLEJİ BAŞARISIFİLEDE TED ISPARTA KOLEJİ BAŞARISI25 Ekim 2019
Isparta'da ​Kavşak iyileştirme çalışmaları ile trafik akışı hızlanacakIsparta'da ​Kavşak iyileştirme çalışmaları ile trafik akışı hızlanacak23 Ekim 2019
Isparta il sağlık müdürü Karakaya ''Sağlığınız Kıymetli Kıymetini Bilin!''Isparta il sağlık müdürü Karakaya ''Sağlığınız Kıymetli Kıymetini Bilin!''24 Ekim 2019
Isparta'da ​Okul Kantinlerinde DenetimIsparta'da ​Okul Kantinlerinde Denetim24 Ekim 2019
Isparta'da Selver nine dokuma tezgahının başında anılarını yaşatıyorIsparta'da Selver nine dokuma tezgahının başında anılarını yaşatıyor24 Ekim 2019