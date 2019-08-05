ADANA (AA) - Adana'da ihtiyaç sahibi engellilere 136 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Heykelli Park’ta düzenlenen törende, sosyal belediyeciliğin lütuf değil, görev olduğunu belirtti.

Adana'daki engelli oranının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu ifade eden Karalar, şunları kaydetti:

"Adana engellilerle ilgili dünyanın şanssız kentlerinden biri. Nüfusa göre engelli oranı dünya genelinde yüzde 8-9 iken Adana’da bu oran yüzde 14,6. Engelli arkadaşlarımıza sahip çıkmak bizim görevimiz. Bugün 120 manuel, ikisi klozetli 5 çocuk boy ve 9 akülü tekerlekli sandalye dağıtıyoruz. Toplamda 136 sandalyenin ihtiyaç sahiplerine bayramdan önceye yetiştirilmesi için talimat verdim ki kardeşlerimiz sevdiklerine ziyarete gidebilsinler."

Konuşmaların ardından Başkan Karalar, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalyelerini teslim etti.

Törende, Karalar, bazı basın organlarında ve sosyal medyada bir süre önce sandalye ihtiyacı isteğiyle yer alan, omurga açıklığı rahatsızlığına sahip 7 yaşındaki Zedan Kele’ye de tekerlekli sandalyesini verdi.