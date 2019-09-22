MERSİN - Engelliler ve toplum arasında pozitif bir etkileşim modeli geliştirmek amacıyla organize edilen "Ruhun Yelkenleri" projesi kapsamında, engelli bireylerin de yer aldığı katamaran, Mersin'e geldi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle Beyaz Baston Derneğince düzenlenen projenin Akdeniz etabı, Marmaris ve Antalya'nın ardından Mersin'de devam etti.

Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra Letonya, İsveç ve Ermenistan'tan katılımcıları taşıyan katamaran, Erdemli Kumkuyu Marina'ya demirledi.

Birinci gününde interaktif seminer düzenlenen projenin ikinci gününde ise proje ekibi, Mersin'den katılan engelli vatandaşlarla Kumkuyu'dan denize açıldı.

Proje yürütücüsü olan Rusya Beyaz Baston Derneği Başkanı Oleg Kolpashchikov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rosatom'un desteğinin önemine dikkati çekerek, projenin Mersin bölümünde çok verimli iş birlikleri kurulduğunu, gelecek yıl daha geniş kapsamlı etkinliklere imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

Projeyle, engelliler ve toplum arasında pozitif bir etkileşim modeli geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kolpashchikov, şöyle konuştu:

"Bizim en büyük değerimiz insanlar. En büyük hedefimiz ise engelli ve engelsiz insanların yeteneklerinin ortaya çıkması. Ruhun Yelkenlileri ile engelli dernekleri arasında uluslararası kardeşlik köprüsü oluşturuyoruz. Akdeniz etabımızda, Marmaris ve Antalya'daki etkinliklerin ardından Mersin'de önce güzel bir seminer yaptık. Sonra derneklerin temsilcileri ile Akkuyu Nükleer Bilgilendirme Merkezi'nde çalışma ve iş birliği toplantısı gerçekleştirdik. Türkiye'de çok güzel arkadaşlıklar ve ortaklar edindik. Proje, gelecek yıllarda büyüyerek devam edecek."

Kolpashchikov, Mersin'de kendilerine destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

- "Görmemek engel değil"

Projeye Antalya'dan katılan görme engelli aşçı Ahmet İrdel, hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Yaşamdan hiç kopmadım. Gemilerde 7 yıl aşçılık yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Görmüyor olmam benim için bir engel değil. Kendinize güvenin. Hiçbir zaman güveni eksik etmeyin, muhakkak yaparsınız. Görmemek engel değil, önemli olan yaşama sıkı sıkıya sarılmaktır. Gözlerim yüzde 5 seviyesinde görüyor ama korkularımı yendim. Ben hiç görmesem de aşçılığı yaparım. Teknede mutfağı tamamen bana teslim ettiler. Kendine güvenen herkesin bu projeye katılması gerekiyor."

Katamaranda mutfağa giren İrdel, katılımcılar için yemek pişirdi.

Birbirinden farklı aktivitelerle eğlenceli anların yaşandığı tekne turunda, ilk defa tekneye binen bazı engelli vatandaşlar heyecan yaşadı.

Ruhun Yelkenleri ekibi, Akdeniz etabını tamamlamak için Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, ardından da Mısır'a gidecek.



