MERSİN - Mersin'de engelli gençler, "Çocuklar Toprak ve Su ile Buluşuyor" etkinliğinde gönüllerince eğlenme imkanı buluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Çocuk Çalışma Gurubunda Tarsus Gençlik Kampında düzenlenen etkinlik, her hafta sonu devam ediyor.

Çocukların toprak ve su ile buluşarak eğlendiği etkinlikte, masal anlatımı, yüz boyama, resim çizme, yapay şelale ile eğlence, trekking, su yürüyüşü, köpük dansı ve kano oyunları düzenleniyor.

Engelli çocuklar ve gençler de eğlenceli etkinliklere katılarak, hem sosyalleşme hem güzel vakit geçirme imkanı buluyor.

Katılımcılardan biri olan 22 yaşındaki Volkan Bolat, her hafta sonu yer aldığı etkinlikte, gönlünce eğleniyor.

Bolat'ın babası Cumali Bolat, oğlunun etkinliğe katılmaya başladıktan sonra davranışlarının iyi yönde geliştiğini belirterek, "Volkan her hafta sonu etkinliğe katılmak istiyor. Buraya geldiği zaman enerjisini, elektriğini atıyor." ifadesini kullandı.

Anne Saniye Bolat ise oğlunun şiddete meyilli yapısının eğlendikçe azaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Volkan çok istekli olarak geliyor buraya. Ben de suya gireyim diyor, kanoya binmek istiyor. Etkinliklere katılmak istiyor. Buradaki arkadaşları onu çok seviyor. Geldiğinde hemen sarılıyorlar, öpüyorlar. Gelen çocuklar da aynı şekilde seviyorlar. Hiç engelli falan demiyorlar."



