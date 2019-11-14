Endonezya'da 'Ekomescid' projesiyle çevre duyarlılığına dikkat çekiliyor

Endonezya'da "Ekomescit" (Ecomasjid) projesi kapsamındaki Az-Zikra Camisi, yeşil alan, su tasarrufu, sıhhi temizlik ve atık yönetimini temel alan ilkeleriyle çevre korumasında halka örnek oluyor.

Endonezya'da 'Ekomescid' projesiyle çevre duyarlılığına dikkat çekiliyor
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CAKARTA - Endonezya'da "Ekomescit" (Ecomasjid) projesi kapsamına alınan Az-Zikra Camisi, doğal kaynak kullanımı ve geri dönüşüm uygulamalarıyla halka çevre koruma bilinci kazandırıyor.

Endonezya Ulema Meclisinin (MUI) girişimiyle başlatılan ve devletin de desteklediği projede, doğal kaynakları ve çevreyi koruma aktivitelerinin sürdürülebilir şekilde uygulandığı çevre dostu camilerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Projenin kapsamlı olarak uygulandığı pilot camilerden Bogor kentine bağlı Sentul bölgesindeki Az-Zikra Camisi, çevreye duyarlı çalışmalarıyla ''çevre dostu cami'' unvanı almasının yanı sıra faaliyetleriyle de halka örnek oluyor.

Yeşil alan, su tasarrufu, sıhhi temizlik ve atık yönetimini temel ilke edinen Az-Zikra Cami yönetimi, 2016'dan bu yana su, elektrik, gaz kullanımı ve yeşil alanın korunmasında çevre öncelikli çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Çevre ve doğayı koruma girişimiyle atık abdest suyunun, geri dönüşüm sistemiyle tekrar kullanıldığı camide, depolanarak filtrelenen yağmur suları yemek ve çeşitli temizlik ihtiyaçları için harcanıyor.

Enerji tasarrufu sağlayan geniş pencere sistemleri tasarımının uygulandığı caminin gaz ihtiyacı da organik atıklardan üretimi yapılan biyogaz teknolojisi ile karşılanıyor.

Camide, çöp atıkların imhası için de zararlı duman önleyici sulu filtre sistemi özelliğine sahip çöp yakma fırını bulunuyor.

Öte yandan camideki sohbet ve vaazlarda İslam ahlak öğretisinde doğa ve çevreyi korumanın yanı sıra israfın önlenmesinin önemi vurgulanıyor.

Az-Zikra Cami Vakfı Başkanı Hatip Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi etkin bir şeklide uygulamaya çalıştıklarını belirterek, ''Bu cami, çevre dostu cami olarak inşa edildi. Her zaman için çevre kurallarına dikkat ediyoruz. Enerji tasarrufu amacıyla cami içinde klima bile kullanmıyoruz.'' diye konuştu.

Çevrenin korunması konusunda basit sistemli tekniklerle etkili çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Halil, yağmur suyu için kurdukları arıtma sistemiyle yağışlı dönemde 41 bin litreye kadar su biriktirebildikleri bilgisini paylaştı.

Halil ayrıca cami çevresinin ağaçlandırılması ve park düzenlemesi çalışmaları yaptıklarını, böylelikle bölge halkı ile etkileşim içinde çevre duyarlılıklarının geniş alana yayılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Şu ana kadar 26 caminin proje kapsamına alındığı ve 850 bin caminin bulunduğu ülkede, bu projenin, özellikle de su kaynaklarının korunması amacıyla yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sosyal sorumluluk projelerinde aktif olan MUI, doğa ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarda daha önce de orman yangınlarının önlenmesi ve vahşi yaşamın korunması gibi çeşitli konularda girişimlerde bulunmuştu.

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