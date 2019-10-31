En çok izlenen yapımlardan ilk ikisi yerli yapım

Yaklaşık 43 milyon izleyicinin sinema salonlarını doldurduğu 10 ayda, yılın en çok izlenen filmleri "Organize İşler Sazan Sarmalı" ile "7. Koğuştaki Mucize" oldu.

En çok izlenen yapımlardan ilk ikisi yerli yapım
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Yılın ilk 10 ayında sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ilk 10 filmden beşi, yerli yapım oldu.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, yılın ilk 10 ayında 42 milyon 731 bin 165 kişi sinema salonlarını doldurdu. Gişeden elde edilen gelir ise 686 milyon 404 bin 109 liraya ulaştı.

Listenin ilk sırasında yer alan Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği "Organize İşler Sazan Sarmalı", 3 milyon 537 bin 429 kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen gelir 54 milyon 842 bin 530 lira oldu.

Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın rol aldığı "7. Koğuştaki Mucize", iki milyon 785 bin 58 izleyiciye ulaşarak, en çok izlenen ikinci film oldu.

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği, Kubilay Tat'ın senaryosunu kaleme aldığı film, vizyona girdiği 11 Ekim'den itibaren 48 milyon 294 bin 968 lira hasılat elde etti.

Film, 1983'te sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile 7 yaşındaki kızı Ova'nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.

"Joker" olmanın hikayesi 1 milyon 589 bin kişiyi salonlara çekti

Anthony Russo ile Joe Russo'nun yönetmenliğini yaptığı "Avengers: Endgame", 2 milyon 480 bin 284 izleyiciye ulaşarak listenin üçüncü sırasında yer aldı. Ödüllü oyuncular Robert Downey, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth'un rol aldığı yapımdan elde edilen hasılat ise 44 milyon 824 bin 606 lira oldu.

Todd Phillips'in yönetmen koltuğuna oturduğu Joker, en çok izlenen dördüncü film olarak ilk 10 arasına girdi.

Türkiye'de 4 Ekim'de vizyona giren film, 1 milyon 589 bin 46 kişi tarafından izlenerek, 31 milyon 103 bin 569 liralık hasılata ulaştı.

Gerilim ve dram türünü bir araya getiren, Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu film, başarısız bir komedyen olan ve DS Comics karakterlerinden Batman'in en büyük düşmanı Arthur Fleck'in gençlik döneminde zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla "Joker" karakterine dönüşümünü konu ediniyor.

Çocukların Kral Şakir sevgisi, 1,5 milyon izleyici getirdi

"Kral Şakir Oyun Zamanı"nın devam filmi "Kral Şakir Korsanlar Diyarı", listenin 5. sırasında yer aldı.

Bir maceraları sırasında gizemli bir küreye hapsolan Kral Şakir ve arkadaşlarının hikayesini anlatan animasyon türündeki film, bir milyon 537 bin 829 izleyiciye ulaşırken, elde edilen hasılat ise 25 milyon 920 bin 79 lira oldu.

Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez, Eddie Marsan, Teresa Mahoney ve Sonia Goswami'nin oynadığı "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw" filmi, en çok izlenen 6. yapım oldu.

Bir milyon 445 bin 646 kişinin izlediği filmden, vizyona girdiği Ağustos ayından itibaren 26 milyon 348 bin 510 lira hasılat elde edildi. Brixton rolünde seyirci karşısına Britanyalı oyuncu Idris Elba'nın çıktığı filmin yönetmen koltuğunda David Leitch oturuyor.

Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un üstlendiği "Can Dostlar", bir milyon 218 bin 809 kişi tarafından izlenerek en çok izlenen yedinci film oldu. Parklarını Kötü Kazım'ın elinden almak üzere bir araya gelen mahalleli bir grup çocuğun hikayesini işleyen yapımdan 15 milyon 749 bin 173 lira hasılat elde edildi.

Bizim için Şampiyon 2,5 milyon izleyiciyi aştı

Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" filmi de gişede en çok izlenen sekizinci film oldu.

2018 sonunda vizyona giren film, bir milyon 111 bin 783'ü 2019'da olmak üzere toplam 2 milyon 568 bin 572 izleyiciye ulaştı. Önceki yılın verileriyle birlikte, filmden 34 milyon 151 bin 594 liralık bir gelir elde edildi.

Oscar ödüllü oyuncu Brie Larson'ın "Carol Denver" karakterine hayat verdiği "Captain Marvel" filmi, bir milyon 79 bin 931 kişi tarafından izlenerek, 9. sıraya yerleşti.

Ryan Fleck ile Anna Boden'in yönetmenliğini üstlendiği, Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Lee Pace, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Annette Bening, Gemma Chan ile Mckenna Grace'in rol aldığı yapımdan elde edilen hasılat ise 19 milyon 424 bin 345 lira oldu.

Yönetmenliğini Chad Stahelski'nin yaptığı "John Wick 3: Parabellum" 944 bin 173 kişi tarafından izlenerek, listenin 10. sırasına yerleşti. Filmin hasılatı ise 16 milyon 702 bin 699 liraya ulaştı.

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