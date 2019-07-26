ADANA (AA) - Adana'da trafik polisleri, vatandaşları simülatör araca bindirerek olası trafik kazasında emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazasında neler yaşandığını ve kaza sırasında emniyet kemerinin öneminin ne olduğunu anlatmak amacıyla Bülent Angın Bulvarı Gençlik Meydanı'na simülatör aracını getirdi.

Burada bazı vatandaşlar araca bindirilip kaza anını yaşamaları sağlanırken, bu sırada da emniyet kemerinin faydasının ne olduğu uygulamalı olarak gösterildi.

Ekipler, trafik kazalarının önüne geçilmesi için çeşitli bilgilendirmeler de yaptığı etkinlikte, emniyet kemerinin doğru kullanıldığında kaza anında ön koltuktakilere yüzde 45-60, arka koltuktakilere yüzde 70-75 yaşama şansı verdiğini belirtti.



