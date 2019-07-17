"EmlakBank, yıl sonunda 8 milyar TL'lik aktif büyüklük hedefliyor"

- EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: (1) - "Faizsiz bankacılık prensiplerine uygun çalışan bir banka olarak EmlakBank'ı dönüştürdük. İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştık. Üstelik bunu sadece tek şube ile yaptık. Yıl sonunda 8 mily

"EmlakBank, yıl sonunda 8 milyar TL'lik aktif büyüklük hedefliyor"
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Emlak Katılım Bankası (EmlakBank) Genel Müdürü Deniz Aksu, "Faizsiz bankacılık prensiplerine uygun çalışan bir banka olarak EmlakBank'ı dönüştürdük. İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Üstelik bunu sadece tek şube ile yaptık. Yıl sonunda 8 milyar TL’lik bir aktif büyüklük hedefimiz var." dedi.

AA Finans Masası canlı yayın konuğu olan Aksu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 27 Şubat 2019'da faaliyet izni verildiğini, 21 Mart 2019'da da merkez şubelerini açarak bankacılık faaliyetlerine başladıklarını hatırlattı.

Aksu, sektöre hizmet için acele ettiklerini, faaliyete geçiş sürecinde uzun süre çalışıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bankamızın özelliği, dünyada ilk defa konvansiyonel bankadan katılım bankasına dönüşmemiz... Faizsiz bankacılık prensiplerine uygun çalışan bir banka olarak EmlakBank'ı dönüştürdük. İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Üstelik bunu sadece tek şube ile yaptık. Yıl sonunda 8 milyar TL’lik bir aktif büyüklük hedefimiz var. Piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık. Yıl sonunda en az 1 milyar TL'lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz. Ulaşacağımıza da inanıyoruz. Tabii amaç sadece büyümek değil, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümek."

Şube konseptinin bitirildiğini, imalat sürecinde olunduğunu, ağustos sonunda şubelerinin hızlı bir şekilde açılmaya başlayacağını bildiren Aksu, "Yıl sonunda en az 15 şubeye ulaşmayı, personel sayımızın 500 civarında olmasını hedefliyoruz. Ülkemizin 7 bölgesinde şubelerimiz yer alacak." dedi.


- "İnşaat, GSYH'nin yüzde 50'sine hitap eden bir sektör"


Deniz Aksu, mevcuttaki kamu bankalarından şubeleşme konusunda destek alacaklarını, PTT şubelerinden de müşterilere hizmet verecek hale gelmek için çalıştıklarını aktararak, sektörün dinamikleriyle hareket edeceklerini, inşaatın GSYH'nin yüzde 50'sine hitap eden bir sektör olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir finans çözümleri üzerine çalışacaklarını ifade eden Aksu, "Erzurum, Samsun, Adana, Antalya, Bursa, İzmir ve İstanbul gibi illerde 15 şube ile yılı kapatmayı planlıyoruz. Artık dijital bir dünyadayız. Dijital sistemlerle olabildiğince çok fazla müşteriye hitap etmeyi düşünüyoruz. Şubelerimizi de tamamıyla merkez şube mantığıyla düşünüyoruz." diye konuştu.

Aksu, hizmet sektörünün en önemli gücünün insan kaynağı olduğunu vurgulayarak, sektördeki en iyi personelle yürümeye çalıştıklarını, 20 binin üzerinde talep olduğunu, sınavlar ve yetkinlik analizleri yaptıklarını bildirdi.

Gayrimenkul finansmanının uzun vadeli bir ilişki olduğuna işaret eden Aksu, gayrimenkul sektörüne yönelik çözümleri, "yeni imalata yönelik çözümler", "mevcut stoklara yönelik çözümler", "gayrimenkul yatırımcısı ve finansörü arasındaki ilişkileri düzenleyici çözümler" ve "kentsel dönüşüme yönelik çözümler" şeklinde 4 başlık altında topladıklarını aktardı.


- "Sadece ev imalatı değil, fabrika imalatına da odaklanacağız"


EmlakBank Genel Müdürü Aksu, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, "Mevcut yapı stokumuzun bazıları depreme karşı güvenilir değil. Kentsel dönüşümü 4 grupta; arsanın geri kazanımı, mevcut yapının kozmetiğinin düzeltilmesi, mevcut yapının mukavemeti, mevcut yapının enerji verimliliğinin artırılması şeklinde inceliyoruz. 6,5 milyonluk İstanbul'daki yapı stokunun ne kadarı bu konuda ihtiyaç duyuyor, bizim sunacağımız finansal çözümlerle belli olacaktır. Arzı sunarsanız arkasından talep geliyor." şeklinde konuştu.

İnşaatların yatırımcısı ve finansör ilişkisinin de düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Aksu, "Katılım bankacılığının en temel özelliğini kullanmamız gerekiyor. Başta herkes eş değer, anlaşma koşulları anlaşma süresince geçerli ve spekülatif hiçbir işlem yok. Katılım bankacılığı prensiplerinden ödün vermeyeceğiz." dedi.

Sadece ev imalatı değil, fabrika imalatına da odaklanacaklarını belirten Aksu, olabildiğince ithalatı kesecek, istihdamı ve yerel üretimi destekleyecek finansman modelleriyle ön plana çıkacaklarını, örnek olarak yapı malzemeleriyle ilgili birkaç konuda gelişim sermayedarı olarak yer alacaklarını söyledi.

(Sürecek)

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