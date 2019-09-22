Emine Erdoğan BM'de Türkiye'nin 'Sıfır Atık' tecrübesini anlatacak

Emine Erdoğan, 25 Eylül'de BM'de düzenlenecek yan etkinlikte, Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini paylaşacak.

Emine Erdoğan BM'de Türkiye'nin 'Sıfır Atık' tecrübesini anlatacak
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Eylül'de Birleşmiş Milletlerde (BM) düzenlenecek yan etkinlikte, Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini anlatacak.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, 25 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğince BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek, "Sürdürülebilir Atık ve Kaynak Yönetiminde Problemler ve Çözümler: Sıfır Atık'la İlgili Ulusal Girişimler Neden Önemli" başlıklı yan etkinlikte konuşma yapacak.

Ulusal çapta "Sıfır Atık" hareketine önderlik eden Emine Erdoğan, konuşmasında, 2017'den bu yana başarıyla sürdürülen Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini paylaşacak.

Emine Erdoğan konuşmasında, global düzeyde iklim değişikliği ve çevre sorunlarında ulusal girişimlerin neden önemli olduğu konusuna dikkati çekecek.

Etkinlikte UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Profesör Jeffrey Sachs, BM Çevre Programı Genel Sekreter Yardımcısı ve New York Ofisi Direktörü Satya S. Tripathi, Dünya Sağlık Örgütü Evrensel Sağlık Güvencesi ve Sağlıklı Toplumlardan sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Dr Naoko Yamamoto da birer konuşma yapacak.

Emine Erdoğan, konuşmacılardan Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Profesör Jeffrey Sachs ile geçen yıl da New York'ta bir araya gelmiş, Türkiye'deki "Sıfır Atık" projesi hakkında fikir alışverişinde bulunarak, atık yönetim modelleri ve dünyadaki başarılı uygulamalar konusunda bilgi almıştı.

Düzenlenecek bu etkinlik ile hükümetlerin, ulusal ve yerel sıfır atık çözümlerini destekleme ve uygulama konusundaki yenilikçi ve dönüştürücü rollerine dikkat çekilmesi ve doğrusal ekonomide atık yönetiminden, döngüsel ekonomide kaynak yönetimine geçişte uluslararası iş birliği çağrısının yinelenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca ulusal düzeydeki kampanyalar ve eğitim seminerleri aracılığıyla atıkların azaltılması ve geri dönüşümün artırılması için kamuoyunun teşvik edilmesi, çevresel açıdan bilinçli ve sürdürülebilir atık yönetimi için Türkiye'deki Sıfır Atık programının güncel statüsüne odaklanılması da etkinliğin amaçları arasında yer alıyor.

Etkinliğe Bulgaristan, Letonya, Sırbistan, Tayland, Honduras, Somali, Haiti, Antigua ve Barbuda, Kiribati ülkelerinin de aralarında bulunduğu lider eşleri ile BM ve UN-Habitat'tan da ilgililer katılacak.

Emine Erdoğan, ikili görüşmelerde bulunacak

Emine Erdoğan'ın 25 Eylül'de ayrıca BM Çevre Programı İcra Direktörü İnger Andersen ve Alman Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Svenja Schulze ile ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

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