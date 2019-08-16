ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesinde yatağa bağımlı yaşayan 80 yaşındaki kadına yatak desteğinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçe hizmet birimleri işbirliğiyle insanların hayatını kolaylaştırmak için tekerlekli sandalye ve elektrikli yatak yardımı gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda ekipler, Elmalı ilçesinin Akçaeniş Mahallesi'nde oturan ve iki ay önce geçirdiği felç sonrası yatalak olan 80 yaşındaki Elif Horzum'a da yardım elini uzattı.

Horzum'a, donanımlı hasta yatağı temin edildi.