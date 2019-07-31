ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Elmalı-Korkuteli bölünmüş yolunun, 26 kilometrelik kısmının önümüzdeki hafta açılacağını bildirdi.

Milletvekili Atay Uslu, Elmalı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak, Elmalı-Korkuteli yolunda incelemelerde bulundu.



Elmalı-Korkuteli yolunun 26 kilometrelik Öküzgözü-Korkuteli bölümünün, "Bölünmüş yol olarak" haftaya ulaşıma açılacağı belirten Uslu, "Muhteşem bir yol oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Cahit Turan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Antalya milletvekillerimize, Vali Münir Karaloğlu'na, Karayolları ekibine ve yolda çalışan emekçilerimize teşekkür ediyoruz. Yolun kalan kısım olan, Öküzgözü-Elmalı arasında da bayram sonrası çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Maddi yollar yanında kültür yolları da inşa ediyoruz"



Antalya'da AK Parti milletvekilleri olarak tüm yatırımları birlikte takip ettiklerini vurgulayan Uslu, teşkilatlarla birlikte Antalya'nın her noktasında olduklarını kaydetti.

"Yapacağız" demek yerine "Yaptık" şeklinde konuşan ve eser siyaseti yapan bir partinin mensupları olduklarını belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Eserlerimizle konuşmayı tercih ediyoruz. Kendimizi laf üretmekle değil, eser üretmekle mükellef biliyoruz. Milletimizin bizlere yüklediği görevi en güzel şekilde icra etmek için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz, milletimizin emrinde olmak, Ülkemiz için eserler üretmek bizim için en büyük şereftir. Durmadan yola devam ediyoruz, yollar yapıyoruz, hastaneler yapıyoruz, okullar yapıyoruz. Maddi yollar yanında kültür yolları da inşa ediyoruz. "



