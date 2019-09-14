KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesince Pınarbaşı Göleti'nde sadece kadınların kullanabileceği kafeteryanın açılışı yapıldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Mükrime Hatun Kültür Evinin açılışında, kadınları hiçbir ideoloji gözetmeksizin dayanışma içinde olmaya davet etti.

Diyarbakır'da çocukları için nöbet tutan kadınlara destek olunmasını isteyen Öçal, Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesinin terör olduğunu belirtti.

Teröre karşı soylu bir direniş gösteren, ses çıkartan ve bağıran annelere destek verdiklerini ifade eden Öçal, şunları kaydetti:

"Burada bütün kadınlarımızı, herhangi bir parti gözetmeksizin teröre hayır diyen bütün kadınlarımıza bu kadınlara destek istiyoruz. Bu kadınlar bizim kadınlarımız, dağa çıkarttıkları çocuklar bizim çocuklarımız. Terörle bağını kesmeyen, terörle ilişkisini kesmeyen bu parti siyasi bir parti değildir. Her ne şekilde meclise girmiş olursa olsun. Bunu yumuşatmaya çalışanları da şiddetle kınıyorum."



Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise Elbistan'da yaşayan kadınların kendilerine özel bir mekan istediklerini, buna kayıtsız kalamadıklarını belirterek, "Kadınlarımızın istekleri doğrultusunda bu mekanı açmaya karar verdik. Burada siyaset yoktur. Her görüşten kadınlarımız serbest zamanlarını burada geçirerek hem cinsleri ile sohbet edip, sosyal aktiviteler yapabileceklerdir." dedi.