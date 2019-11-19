KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Ahşap Yakma Tekniği Kursu'nda kadınlar hem öğreniyor hem de terapi oluyor.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa ev kadınlarının yanı sıra, çalışma hayatından bunalan, mesleki stresten uzaklaşmak isteyen kişiler de ilgi gösteriyor.

Usta öğretici İlay Gökcecik'in verdiği bilgileri dikkatle dinleyen kursiyerler, öğrendiklerini havya ile yaktıkları ahşaba yansıtıyor.

Ahşap yakmanın zihni dinlendiren bir sanat olduğunu belirten usta öğretici İlay Gökcecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahşabı dağlayarak desenler çizerek portreler, tablolar çeşit çeşit çalışmalar ortaya çıkardıklarını söyledi.

Kursa ev kadınları, memurlar, öğretmenler ve öğrenciler gibi her meslek grubundan insanların bulunduğunu dile getiren Gökcecik, "Kursumuza katılanlar arasında meslek edinip aile bütçesine katkı sağlamak isteyenler de var, stres atmak için katılanlar da. Şu an kalıp üzerinden transfer yolu ile dağlama yapmaktayız. İlerleyen süreçte kursumuza katılan kursiyerlerimiz iyi bir ahşap yakıcısı olacaktır." dedi.

Ahşap yakma sanatıyla ileride aile bütçesine katkı sunmaya çalışacağını ifade eden kursiyer İlknur Karalar ise "Ev hanımıyım, daha önce 2 yıl süre ile ahşap boyama kursuna katılmıştım. O kursta öğrendiklerimin üzerine bir şeyler katabilir miyim düşüncesi ile ahşap yakma kursuna katıldım. Öğrenmeyi seviyorum. Bu işi tam olarak yapabilirsem aile bütçesine ek gelir sağlayabilirim diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kursa iki hafta önce başladığını belirten Nadide Karakoç da ahşap yakma sanatının kafa dinlemek için çok uygun bir uğraş olduğunu belirtti.