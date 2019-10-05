KAHRAMANMARAŞ - Elbistan ilçesinde, "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri ve öğrenciler, müdürlük binası önünden Pınarbaşı Mesira Alanı'na kadar yürüyüş yaptı.

Kaymakam Özkan Demir, burada yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak için etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Modern çağın en büyük sorunlarından birinin hareketsiz yaşam düzeni olduğunu belirten Demir, "Modern kent hayatı hepimizi hareketsiz bir hayata hapsediyor. Sağlıklı bir yaşam için zaman ayırarak spor ve yürüyüş yapmalıyız. Yürüyüş yapan insanlar hareketsiz insanlara oranla fiziki ve ruhsal olarak biraz daha sağlıklı yaşam sürebiliyorlar." dedi.

İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Yener de birçok hastalığın hareketsiz yaşamdan ortaya çıktığını belirtti.

Hareket eden kişilerin daha sağlıklı olduğunu aktaran Yener, "Günümüzde başta kalp damar hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın ilacı hareketli yaşamdır. Hareket eden sağlıklı yaşar. Doğru beslenme ve hareketli yaşam için vatandaşlarımızda bir farkındalık oluşturmak için dünya yürüyüş gününde etkinlik düzenliyoruz. Buradaki amaç hareketli yaşamı hayatımızın içine katmaktır." diye konuştu.