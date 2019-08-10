KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ilçe müftülüğünce düzenlenen Kur'an Kursuna katılıp başarı sağlayan 100 öğrenciye Elbistan Belediyesince bisiklet hediye edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen törende, belediyenin her alanda eğitime olan desteğinin süreceğini söyledi.

Çocuklara Kur'an hizmeti verenlere teşekkür eden Gürbüz, "İyi ki Kur'an kursu hizmeti veren hocalarımız var. İyi ki siz değerli ailelerimiz var. En güzel sesi, Kur'an okuyan çocuklarımızın sesini bize dinlettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz Elbistan Belediyesi olarak bu emeği takdir etmeye çalıştık. Bu vesile ile de emeği geçen değerli hocalarımı ve çocukları yetiştiren anne ve babaları, hem de çocuklara verdiğimiz bu hediyelerin temininde maddi-manevi desteklerini esirgemeyenleri tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç da öğrencilerin eğitilmesi ve yetiştirilmesinde emeği geçenler ile başarılı olan öğrencileri ödüllendiren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e teşekkür etti.

Ailelerin de ilgi gösterdiği hediye takdim töreninde başarılı 100 öğrenciye bisikletleri başkan Gürbüz ve müftü Kılınç tarafından verildi.