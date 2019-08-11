"Ekonomiye yönelik saldırıların başarılı olmadığı tek ülke Türkiye"

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (2) - "Yurt dışından Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların hepsini püskürttük. Bu tür saldırlar ve planlar, dünyanın değişik ülkelerinde çok etkili oldu. Başarılı olmadığı tek ülke ise Türkiye Cumhuriyeti olmuştur"

"Ekonomiye yönelik saldırıların başarılı olmadığı tek ülke Türkiye"
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yurt dışından Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların hepsini püskürttük. Bu tür saldırlar ve planlar, dünyanın değişik ülkelerinde çok etkili oldu. Başarılı olmadığı tek ülke ise Türkiye Cumhuriyeti olmuştur." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, seçimlerin hem kazanılabileceğini hem de kaybedilebileceğini ama el ele, birlikte çalışmaktan asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Antalya'nın Türkiye için önemli bir kent olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Büyükşehir belediye başkanlığını kaybettik diye Antalya'ya küsecek değiliz. Antalya sevdamızla yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." diye konuştu.

Liman Kavşağı'nın hizmete açıldığını, Korkuteli ile Elmalı ilçelerindeki çift yol çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığını, Manavgat'a 400 yataklı hastane yapılması için resmi işlemlerin başladığını anlatan Çavuşoğlu, Antalya için söz verdikleri her yatırımı hayata geçirmek adına gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, halkın ve dünyadaki mazlumların beklentilerini bilerek daha fazla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu ülkede AK Parti'nin ve AK kadroların alternatifi yoktur. Yerel yönetimde de yoktur. Görüyoruz işte, hiçbir yerde hizmet yapmaları mümkün değil, yapmıyorlar, böyle bir dertleri yok. Genelde de öyledir." ifadelerini kullandı.

- "Ekonomiye yönelik saldırıları püskürttük"

Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı zorlukları bildiklerini ve bu doğrultuda da gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, aldıkları tedbirler, yaptıkları hamleler ve uyguladıkları stratejilerin hepsinin faydasını görmeye başladıklarını bildirdi.

Ekonomiyle ilgili birilerinin felaket tellallığı yaptığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Zamanlıca aldığımız önemli tedbirler sayesinde faizler, enflasyon düşüyor. Diğer taraftan, ekonomiyle ilgili diğer göstergelere baktığımız zaman Türkiye artık cari açık vermiyor. Cari açık değil, fazlasını veriyor. Bu çok önemlidir, üretiyorsun, satıyorsun. Hem de dışarıya satıyorsun, dünyanın her yerine satıyorsun. İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman Türkiye'nin iyi yolda olduğunu gösterir. Yurt dışından Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların hepsini püskürttük. Bu tür saldırlar ve planlar, dünyanın değişik ülkelerinde çok etkili oldu. Başarılı olmadığı tek ülke ise Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız ve diğer ekonomiyle ilgili arkadaşlarımızın gayretleri ve çalışmaları sayesinde olmuştur."

Bu işin teorisini ve uygulamasını en iyi bilenlerin şu anda iş başında olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu sayede bu kadar saldırı karşısında Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini dile getirdi.

"Bazen durgunluk olur, bazen işsizlikte küçük artışlar olabilir, piyasada daralmalar olabilir." diyen Çavuşoğlu, piyasayı rahatlatmak için gerekli tedbirlerin alındığını ve yavaş yavaş canlanmanın başladığını ifade etti.

Turizm sektöründe hedeflerin revize edilmeye başlandığını anımsatan Çavuşoğlu, 2023 için 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedeflendiğini söyledi.

50 milyon turistin bu yıl görüleceğini belirten Çavuşoğlu, "Herhangi bir aksilik olmazsa göstergeler 50 milyon turisti gösteriyor. Turizmden elde ettiğimiz gelirler artıyor. Sağlık turizminden, spor turizmine çeşitliliği sağlıyoruz. Artık turizmden sadece sayı olarak değil, kişi başına elde ettiğimiz geliri de artırıyoruz. Kaliteli hizmetin karşılığı olan hakkımızı artık daha iyi alıyoruz. Allah'a şükür her şey daha iyiye gidiyor ve daha güzel olacak." dedi.

- "Kuzey Irak'ta bir terörist kalmayıncaya kadar mücadele edeceğiz"

Çavuşoğlu, dış politikada da tüm sorunların üstesinden gelen bir Türkiye'nin olduğunu, terörün her türlüsüyle de mücadeleyi içeride de dışarıda da sonuna kadar sürdürdüklerini bildirdi.

"Kuzey Irak'ta da bir tane terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz, içeride nasıl temizlediysek oralardan da o teröristleri temizleyeceğiz. Başka çıkarı yoktur." diyen Çavuşoğlu, bu bölgelerdeki, Suriye'deki ve yurt içindeki tüm güvenlik güçleri temsilcilerinin bayramlarını kutladı.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de AK Parti'nin dünden daha güçlü bir parti olduğunu söyledi. AK Parti'nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini belirten Çelik, "Başka partileri böldüler ama AK Parti'yi bölemezler, kimse niyetlenmesin." diye konuştu.

Bayramlaşma törenine, AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Sena Nur Çelik ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve vatandaşlar katıldı.

Çavuşoğlu, bayramlaştığı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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