Ekmeğini gelgitten kazananların adası: Zanzibar

Hint Okyanusu'nun kıyısında yer alan Tanzanya'nın yarı özerk adası Zanzibar'ın, büyük bölümü yoksullukla mücadele eden halkı, her gün gerçekleşen gelgitin etkisiyle zenginleşen balıkçılıkla geçinmeye çalışıyor.

Ekmeğini gelgitten kazananların adası: Zanzibar
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Isparta Düğün Salonları

ZANZİBAR - Hint Okyanusu'nun Doğu Afrika kıyısında yer alan Tanzanya'nın yarı özerk bölgesi Zanzibar'ın, büyük bölümü yoksullukla mücadele eden halkı, turizm ve baharat ticaretinin yanı sıra her gün gerçekleşen gelgitin etkisiyle zenginleşen balıkçılıkla geçimini sağlıyor.

Devasa bahçelerde yetişen karanfil, muskat cevizi, karabiber, tarçın ve zerdeçal gibi binlerce çeşit baharatla dünya mutfağına katkı sunan tropikal adanın beyaz kumsalı ve turkuaz mavisi denizinden, sadece turizm açısından faydalanılmıyor.

Faunasında "King fish", "Jack fish", tuna, somon, karides, ıstakoz, yengeç ve ahtapot gibi yüzlerce canlının bulunduğu ada, mercan kayalıkları, eşsiz denizi ve kumsalıyla dikkati çekiyor.

Halkın yüzde 37'si balıkçılıktan ekmek kazanıyor. Yelkenli "ngarawa" kayığı ile denize açılan mvuviler (balıkçılar), geceleri yanlarında getirdikleri ışık kaynaklarını, yüksek fiyatla satılabilen çeşitli ebatlardaki ahtapotları avlamak için açıyor.

Ay ve güneşin çekim gücü etkisiyle oluşan gelgit, avlanırken balıkçılara bazı kolaylık ve avantajlar sağlıyor. Sığ alanlara ağ yerleştiren balıkçılar, gelgitin etkisiyle yükselen suların gittikçe alçaldığı sabah saatlerinde denize giriyor.

Denizi karış karış gezen balıkçılar, sığ bölgelerde kalan balıkları elle topladıktan sonra bir gün önce kurulan ağa takılan deniz canlılarını sepetine atıyor. Adanın merkezi Stone Town'daki tarihi limana gelen halk, yanlarında getirdikleri basit oltalarla rahatlıkla avlanabiliyor.

Ahtapotlar restoranlara satılıyor

Tutulan balıkların bir kısmı başka ülkelere taze olarak ihraç ediliyor. Bir kısmı da kurutulmalarının ardından kent merkezindeki pazarlarda satılıyor. Nadir bulunan değerli ahtapot, yengeç ve karides türleri ise bazı oteller ile lüks restoranlara veriliyor.

Deniz canlıları açısından zengin adaya gelen turistler, özel teknelerle düzenlenen av turlarına da katılabiliyor. Seyahat acenteleri aktivitelerine bu turları da katarak büyük gelir elde ediyor.

Özellikle deniz (blue) safarisi yapılan Fumba, Nungwi, Mnemba ile Nakupenda gibi bölgelerde zengin faunadan yararlanmak isteyen turistler, tüplü dalışın ardından balıkçılarla denize açılarak, unutamayacakları bir macera yaşıyor.

Gelgit öncesi ve sonrasında sahillere akın eden turistler, doğa olayının fotoğraf ve videolarını çekerek, sosyal medyadan paylaşıyor. Yerel halk, buradaki turistlere adanın kültürüne özgü ürünler satarak da kazanç elde edebiliyor.

Türk Hava Yollarının (THY) direkt sefer başlatmasından sonra kargo ve yük taşımacılığının giderek arttığı Zanzibar'a her gün karşılıklı tarifeli uçuş yapılıyor.

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