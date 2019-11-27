AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ekim ayı itibarıyla örgün ve yaygın eğitim öğrencilerine toplam 153 milyon 803 bin 615 adet ders kitabı dağıtıldı. Bakanlıkça bu kitaplar için 834 milyon 161 bin 366 lira ödeme yapıldı.

Uygulamanın başladığı son 16 yılda 2019-2020 eğitim öğretim yılına kadar toplam 3 milyar 3 milyon 771 bin 195 adet ders kitabı ücretsiz dağıtılırken, yapılan toplam ödeme miktarı 6 milyar 340 milyon 155 bin 701 lira oldu.

Bakanlık, bu hizmet çerçevesinde açık öğretim öğrencilerinin ders kitapları, görme engelli öğrencilerin Braille kabartma yazı ile basılan ders kitapları ile özel eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve zihinsel engelli öğrencilerin ders kitaplarının baskı ve dağıtımlarını da gerçekleştirdi.

Ayrıca KKTC'de ve yurt dışında Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren okulların ders kitabı ihtiyacı da karşılandı.

285 bin öğrenciye burs

Eğitim ve öğretime erişimi artırarak, fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı sağlayan önemli uygulamalar arasında yer alan burs ve pansiyon hizmetleriyle de çok sayıda çocuğa destek verildi. 2019 yılı itibarıyla ilköğretim ve ortaöğretimde 285 bin 118 öğrenciye aylık 275,53 lira burs veren Bakanlık, 3 bin 89 pansiyonda 327 bin 406 öğrencinin de barınma hizmetlerinden faydalanmasını sağladı.

"Şartlı eğitim" desteği 7 milyar lirayı aştı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde ailelere, çocuklarını okula göndermeleri şartıyla her ay verilen Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) hem annelerin hem de çocukların yüzünü güldürdü. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanan ŞEY desteği kapsamında, 2003-2019 yılları arasında ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerin annelerine toplam 7 milyar 243 milyon 587 bin 496 lira ödeme yapıldı.

1 milyondan fazla öğrenciye ücretsiz taşıma desteği

İlköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarına devam eden öğrencilerle yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin okullara erişimini sağlamak amacıyla 2002-2003 eğitim öğretim döneminde başlatılan ücretsiz taşıma desteği ile milyonlarca çocuğa ulaşıldı.

Uygulamadan 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilköğretimde 756 bin 297, ortaöğretimde 462 bin 284 ve özel eğitime ihtiyacı olan 106 bin 379 olmak üzere, toplam 1 milyon 324 bin 960 öğrenci faydalandı. Bakanlıkça bu hizmet için 2 milyar 847 milyon 104 bin lira kaynak aktarımı yapıldı. Bakanlıkça halen 1 milyon 209 bin 621 öğrenciye taşıma desteği veriliyor.

Bu arada, öğle yemeği hizmetinden yararlanan öğrencilerin sayısı ise 1 milyon 146 bin 230'a ulaştı.