e-Devlette kullanıcı sayısı 44,5 milyonu geçti

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç: - "E-Devlet kullanıcı sayısı 44 milyon 585 bin 564 kişiye ulaştı. 2008 yılında 5 bin 747 olan giriş sayısı da bu yıl 1 milyar 9 milyon 512 bine ulaştı" - "e-Devlet kapısından 5 bin 75 farklı

e-Devlette kullanıcı sayısı 44,5 milyonu geçti
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet kullanıcı sayısının 44 milyon 585 bin 564 kişiye ulaştığını belirterek, "2008 yılında 5 bin 747 olan giriş sayısı da bu yıl 1 milyar 9 milyon 512 bine ulaştı." dedi.

Koç, Kamu Bilişimcileri Derneğince Antalya'da düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "4. Kamu Bilişim Zirvesi"nde AA muhabirine, 2008'de başlatılan e-Devlet sisteminin gelişmiş verimlilik, maliyet azaltma ve tasarruf sağladığını söyledi.

e-Devletin avantajlarından birinin kağıt temelli sistemlere göre verimliliğin artmasını sağlamak olduğuna vurgulayan Koç, kağıt temelli işlerin e-Devlet kanalıyla elektronik ortamdan sunulmasının insan gücüne olan ihtiyacı azalttığını kaydetti.

Böylece, sürecin daha az çalışanla yürütülmesi ve dolayısıyla işletme maliyetlerinin azalmasını sağladığına değinen Koç, vatandaşların, e-Devlet kapısından günün her saati fiziki olarak hiçbir kamu kurumuna gitmeden anlık olarak hizmet alabildiğini bildirdi.

Bu durumun ciddi zaman tasarrufu sağladığını anlatan Koç, e-Devletin işletmeler ve vatandaşlar ile devlet arasında daha iyi, kolay iletişim sağladığını ifade etti.

- "e-Devlet kapısından 5 bin 75 farklı hizmet sunulmakta"

e-Devletin kamu kurumları ve vatandaşlar için süreçleri basitleştirmeye yardımcı olduğunu, devlet bilgi programlarına ve hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığını aktaran Koç, vatandaşların, istedikleri zaman ve istedikleri yerden devlet dairelerine ve acentelerine fiziksel seyahat gerekmeksizin etkileşim kurabileceklerini söyledi.

Koç, sistem sayesinde kişilerin kendilerine ait verileri anlık olarak gördüğünü, süreçleri online olarak takip edebildiğini dile getirdi.

Koç, e-Devlet kullanıcı sayısının 2008'de 6 bin 990 kişi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"e-Devlet kullanıcı sayısı 44 milyon 585 bin 564 kişiye ulaştı. 2008 yılında 5 bin 747 olan giriş sayısı da bu yıl 1 milyar 9 milyon 512 bine ulaştı. Her yıl bu sayılar artıyor. e-Devlet kapısından 5 bin 75 farklı hizmet sunulmakta. Bunların 2 bin 535'i devlet kurumu hizmetleri, 2 bin 88'i belediye hizmetleri, 396'sı özel kurum hizmetleri, 54'ü su ve kanalizasyon hizmetlerinden oluşuyor. Bu yıl 944 yeni hizmet e-Devlet kapısına entegre edildi. Kamu hizmetlerinin e-Devlet kapısına entegre edilmesi çalışmaları devam etmektedir."

- En fazla kullanılan kurum Sosyal Güvenlik Kurumu

e-Devlet üzerinden en fazla kullanılan kurumun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olduğuna dikkati çeken Koç, "Kullanıcılarımız e-Devlet üzerinden 234 milyon 641 bin kere 4A hizmet dökümü, 143 milyon 847 bin kere dava dosyası sorgulaması, 121 milyon 542 kez vergi borcu sorgulaması, 70 milyon 535 bin kez mobil hat sorgulaması yaptı ayrıca SGK tescil ve hizmet dökümü, araç plakasına yazılan ceza sorgulaması, e-bordro hizmeti, icra dosyası sorgulaması, tapu bilgileri sorgulaması, yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması da en fazla tercih edilen hizmetlerden oldu." diye konuştu.


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