OSMANİYE (AA) – Osmaniye Valiliği'nce düzenlenen "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" Düziçi ilçesinde Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı.



Vali Coşkun, Düziçi Öğretmenevinde düzenlenen toplatıda , düzenlenen toplantılarda il ve ilçe sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulduğunu belirtti.



Sorunların birlik beraberlik içerisinde çalışılarak çözüme kavuşturulacağına inandığını ifade eden Coşkun, “Düziçi ilçemizin sorunlarını ele almak ve kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde koordine edilmesini sağlamak üzere bir aradayız. Hep birlikte ilçemizin sorunlarını, yapılması gerekenleri istişare edip önümüzdeki süreçte, el birliği ile bu sorunların çözümü için gayret göstereceğiz” dedi.



AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da, ziyaretlerde tespit ettikleri sorunların, talep ve beklentilerin çözümü için her türlü çalışmayı yaptıklarını belirtti.



Ak Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ise Düziçi’nde 24 derslikli 4 ilkokul yatırımının hayata geçirildiğini, yeni projelerinde takipçisi olduklarını kaydetti.





Toplantı, talep ve sorunlarını dinlenmesi ile sona erdi.



