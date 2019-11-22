Düziçi Kaymakamı Almalı, öğrencilerle bir araya geldi OSMANİYE - Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, "Okul Destek Projesi" kapsamında ilçede okuyan bazı öğrencilerle Harun Reşit Kalesi'nde bir araya geldi.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında düzenlenen etkinlik