İSTANBUL - İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin öncülüğünde farklı şehirlerden gençlerin katkılarıyla düzenlenen Geleceğin Bilimi Forumu başladı.



İstanbul Medipol Üniversitesi açıklamasına göre, Bilimi popülerleştirme, yeni fikirler oluşturma, gençleri üretmeye ve gelişmeye teşvik etme amacıyla farklı dallarda alanında uzman kişileri bir araya getiren organizasyon 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı kapsamında ‘Öze Dönüş’ temasıyla bu yıl 4. kez düzenleniyor.



Güney Kampüs’te yapılan forumun açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Direktörü Mehmet Serdar Tufan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zübeyir Gökhan Doğan, TÜBİTAK Başkan Danışmanı Orkun Hasekioğlu, Doç. Dr. Lokman Kuzu, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekar, İstanbul Medipol Üniversitesinden Rektör Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi Dr. İlker Köse, Geleceğin Bilimi Hareketi Koordinatörü ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammet İkbal Alp ile akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.



Programın açış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Muhammet İkbal Alp, Geleceğin Bilimi Hareketinin 5 senede 80 bin kişiye ulaştığını belirtti. Akademide üretilen bilimin toplumda dönüşüm sağlaması için çalıştıklarını kaydeden Alp, Geleceğin Bilimi Hareketinin bilimi sivilleştirebilmek ve disiplinler arası çalışmayı teşvik edebilmek için gayret ettiğini aktardı



Dr. İlker Köse ise "30-40 yıl kadar önce teknik demezdik, sanat derdik. Bir diğer kavram inovasyon. İki günü aynı olanın ziyanda olduğu bir gelenekten geliyorsak ve yenilik kavramını dışardan öğreniyorsak atalarımıza saygısızlık yapmış oluruz. Girişimcilik ise müteşebbislik ifadesiyle zaten yüzyıllardır kültürümüzde yer alan bir kavram." ifadelerini kullandı.



İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın ise düşünceyi serbest bırakmanın geleceğe ışık tutacağını dile getirdi. Programın teması "Öze Dönüş"e atıf yapan Aydın, şunları kaydetti:



"Benim de içinde olduğum 20. yüzyılın ikinci nesli soğuk savaş mağdurudur. Bizim neslimizin ufku bu baskılarla çizildi. 20.yüzyıl bu sebeple düşünce anlamında çok büyük bir atılım yapamadı. 21. yüzyıla bilgi çağı olduğu için büyük umutlarla girdik ancak bu yüzyılın ilk çeyreği de uluslararası petrol savaşlarıyla kirlendi. Umarım sizler bizim yaşadığımız olumsuz tecrübeleri yaşamaz ve ufuk çizginizi karartmazsınız. Bilgi ve tecrübeyle ufuk çizginizi alabildiğince uzağa götürebilirsiniz.



Bilim tarihinde büyük bir isim olan Rahmetli Fuat Sezgin Hoca’yı hasta yatağında ziyaret ettiğimde 'Ben özgür bir insanım, beni bu dört duvar arasında sıkıştırmayın.' demişti. Bazen tecrübe ve yaş olsa bile o özgürlüğü koruyabilenler duvarları yıkıp, ufuk çizgisini sonsuza kadar uzatabiliyor. Mevlana’nın pergel metaforu vardır. Bir ayağınız merkezdedir yani özdedir, diğer ayağınızla dolaşırsınız. Pergelin diğer ayağıyla fiziki anlamda tüm dünyayı, hayal ve düşünce anlamında tüm evreni rahatlıkla dolaşabilirsiniz. Geleceğin Bilimi Forumundaki öze dönüş temasını bu pergel metaforuyla birleştirdiğinizde sonsuza kadar gidecek bir hayal dünyasıyla birleştirmek mümkündür."



