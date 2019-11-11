Düzce'de 20 yıl önceki depremin izleri silindi

Büyük acıların yaşandığı 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleriyle sarsılan Düzce, aradan geçen 20 yılda yapılan çalışmalarla, ekonomik teşviklerle ve modern yapılarla facianın izlerini sildi.

Düzce'de 20 yıl önceki depremin izleri silindi
0
Isparta Düğün Salonları

DÜZCE - Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 depremiyle sarsılan, daha sonra 12 Kasım 1999 depremiyle binalarının yüzde 60'ı kullanılamaz hale gelen ve altyapısı çöken Düzce'de, ekonomik teşviklerle ve modern yapılarla facianın izleri silindi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1999'da benzerine az rastlanır şekilde 3 ayda iki büyük deprem yaşanan Düzce'de 980 kişi hayatını kaybetti, konutların yüzde 82'si, iş yerlerinin yüzde 87'si hasar gördü.

Kentte, aradan geçen 20 yılda aynı acıların tekrar yaşanmaması için çeşitli önlemler alındı. Birinci derece deprem bölgesi olan ve fay hattı üzerinde yer alan Düzce'de, vatandaşlara deprem bilinci eğitimleri verildi.

Kentte, yüksek kat kriterleri belirlenerek yeni yapılanmanın bu şartlara uygun yapılması için titiz çalışmalar yürütüldü. Modern ve sağlam yapıların sağlamlığıyla can güvenliğini sağlayan kent, teşvik yasasıyla birçok yatırım alarak ekonomik anlamda da gelişti.

"Kriz yönetiminden risk yönetimi anlayışına geçtik"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl önce meydana gelen depremde kentte büyük kayıplar yaşandığını söyledi.

Bundan sonra neler yapılabileceğine odaklandıklarını belirten Dağlı, kriz yönetiminden risk yönetimi anlayışına geçtiklerini belirtti. Dağlı, "Yani felaketler olmadan bunları önleme adına neler yapılmalı, vatandaşlarımız nasıl bilinçlendirilmeli? Ülke genelinde olduğu gibi bununla ilgili çalışmalara Düzce'de de ağırlık veriliyor. Deprem öncesinde yapılacak bir liralık harcama, deprem sonrasındaki 7 liralık harcamayı önlüyor. Yani 7 kat kazanımda bulunuyoruz." diye konuştu.

Dağlı, 2014'te Türkiye Afet Müdahale Planı'na geçildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ülkemiz 26 sektörde 26 hizmet grubu oluşturmak suretiyle kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektörü ve vatandaşlarımızı kapsayan bir planı devreye soktu. İlimiz de her yönüyle buna hazır durumda. Bunu 17 ve 18 Temmuz'da ilimizde meydana gelen sel felaketinde birebir uyguladık. Türkiye Afet Müdahale Planı dediğimiz, afet olduğu zaman hemen tüm kurumların ve kuruluşların aynı anda faaliyete geçip çalışmaya başlaması demek. Bunu işlettik ve ülkemizde bundan sonra da bu şekilde işletilecek." ifadelerini kullandı.

Düzce'de deprem bilincinin yerleştiğini vurgulayan Dağlı, "3 yıldır 65 bin öğrenci ve öğretmenimize deprem bilinci eğitimi verdik. Her ay bir konu belirlemek suretiyle vatandaşımızı bilinçlendiriyoruz. Eylülde deprem çantası hazırlama, ekimde toplanma alanları konumuzdu. Kasımda afet sigortası yine önemli bir konu. Bunun üzerinde duracağız. Billboardlarda, yerel basında, televizyonda, broşürlerle bu çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzce'nin depremden çok şey öğrendiğini dile getiren Dağlı, Türkiye'deki 25 afet lojistik merkezinden birinin de kentte olduğunu bildirdi.

Dağlı, "Teçhizat ve donanımımız var. Bu manada hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kentsel dönüşüm olarak bilinen, eski ve hasarlı binalarımızın yenilenmesi konusu önemli. Bu konuda yine belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla çalışmalarımızı yapıyoruz. Kalan binalarımızı yenilemek suretiyle kentsel dönüşüm bağlamında yenilenme tamamlanmış olacak. Çok katlı yapılara karşıyız." dedi.

"Depremden değil, kötü yapılaşmadan korkalım"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de depremden sonraki süreçte kentte yapılaşma konusunda sıkı tedbirler alındığını söyledi.

Kat yüksekliğine sınırlama getirdiklerini, göreve geldikten sonra belli bölgelerdeki yüksek yapıların zemin artı 4 kata indirilmesi için karar aldıklarını anlatan Özlü, şunları kaydetti:

"Özellikle yüksek yapılaşmaya, dikey yapılaşmaya karşı sıkı tedbir uyguluyoruz. Deprem sonrasında Düzce'deki yapı stoku tamamen deprem yönetmeliğine uygun yapılıyor. Belediyemizin çok sıkı denetimleri var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla kuralları uyguluyoruz. Bundan sonraki süreçte de dayanıksız yapıları, hatta belediyemizin daha önce yıkım kararı aldığı yapıları yıkacağız. Düzce bundan sonraki süreçte ağırlıklı olarak zemin artı 3, maksimum zemin artı 4 şeklinde bir yapılaşmaya gidecek. Bu konuda çok kararlıyız."

Depremi sürekli hatırlamak yerine bununla ilgili tedbirler almanın daha doğru olduğuna dikkati çeken Özlü, "Japonya gibi ülkeler çok sık depreme maruz kalan ülkeler. Japonya'da 7 büyüklüğünde depremler olur, ölen sayısı birdir ya da sıfır. Dolayısıyla depremden değil kötü yapılaşmadan korkalım." diye konuştu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu
Yüzlerce Fidan Uluborlu'da Toprakla Buluştu
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 4 bin fidan dikildi
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı
Büyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldı
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi
Isparta Müftülüğü tarih verip duyurdu!
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı
Isparta'da Kantin ve Gıda İşletmelerinde Risk Esaslı Denetimleri
Isparta Valisi 10 Kasım Mesajı
Isparta Belediye Başkanı 10 Kasım Mesajı
EĞİRDİR’DEN MEHMETÇİK'E 26 TON EĞİRDİR ELMASI YOLA ÇIKTI
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDISENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI07 Kasım 2019
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabetiBerber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti05 Kasım 2019
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyorVatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyor05 Kasım 2019
Isparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı YapıldıIsparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı Yapıldı05 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR08 Kasım 2019
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!06 Kasım 2019
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacakKredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak07 Kasım 2019
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklamasıIsparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması07 Kasım 2019
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin EttiIsparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti08 Kasım 2019
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralıIsparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı06 Kasım 2019
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldıIsparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı08 Kasım 2019
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağıIsparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı08 Kasım 2019
Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödülTerör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül05 Kasım 2019
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!06 Kasım 2019
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde BalıkIsparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık09 Kasım 2019
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldıIsparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı07 Kasım 2019
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da GüçlüHarmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü07 Kasım 2019
Isparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandıIsparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandı06 Kasım 2019
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaIsparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza07 Kasım 2019