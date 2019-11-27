Dünyanın konuştuğu "ilklerin doktorları" Özkan çifti

"Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol, dünyada kadavradan ilk rahim nakli"ni gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan, dünyada 10 kompozit doku naklini yapmanın gururunu yaşıyor - Prof. Dr. Ömer Özkan: "Organ nakli merkezi olarak düny

Dünyanın konuştuğu "ilklerin doktorları" Özkan çifti
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - "Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol, dünyada kadavradan ilk rahim nakli"ni gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan çifti, başarılarıyla dünyada adından söz ettiriyor.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Özkan çifti, başarılarıyla göz dolduruyor.

Çiftin nakil serüveni, 2010'da çift kol nakliyle başladı. Organları bağışlanan bir kişinin kolları Aydın'da yaşayan Cihan Topal'a başarılı şekilde nakledildi. Özkan çifti, bu naklin ardından yüz nakli için de kolları sıvadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde henüz 1 aylıkken çıkan yangında yüzünün büyük bir kısmı yanan Uğur Acar'a 21 Ocak 2012'de Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren çift ve çalışma arkadaşları, ardından Turan Çolak, Recep Sert, Salih Üslün ve Recep Kaya'ya da yüz nakli yaptı.

Dünyanın ilk kadavradan rahim naklini de gerçekleştiren Özkan çifti, Atilla Kavdır ve Mustafa Sağır'a da çift kol nakli gerçekleştirdi. Son olarak Antalya'da güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek'e çift kol nakli yapıldı.

Özkan çifti, bu nakillerle dünyada 10 kompozit doku naklini gerçekleştiren doktorlar olmanın gururunu yaşadı.

- "Her zaman hem yüz hem de kol nakli için hazırız"

Prof. Dr. Ömer Özkan, AA muhabirine, Türkiye'nin kompozit doku nakliyle ön plana çıktığını söyledi.

Bu tür ameliyatların Türkiye'de yapılıyor olmasının önemli olduğuna işaret eden Özkan, şöyle konuştu:

"Bir ülkede bu yapılabiliyorsa, Sağlık Bakanlığı buna destek veriyorsa, hastanın cebinden 5 kuruş çıkmıyorsa, bu hastalar takip edilip ilaçları sağlanıyorsa, o ülke için çok önemli bir prestijdir. Bu ameliyatlar o ülkenin hekimlik ve tıbbın seviyesini, ülkenin ekonomik ve refah düzeyini gösterir. Organ nakli merkezi olarak dünyada bu çeşitlilikte olan ve sayı olarak da en fazla yapılan bizim ameliyat türlerinden en iyilerinden bir tanesiyiz. Biz bu işi gönüllü olarak yapmaya devam ediyoruz. Nakil serüvenimize 2010'da başladık. O dönemden bu nakillere geleceğimizi düşünmüyorduk. Cihan'a özel izinle nakil yapmıştık. Tek düşüncemiz onu iyileştirmekti. Çok şükür her şey güzel oldu, bu noktaya geldik. Her zaman hem yüz hem de kol nakli için hazırız."

Ömer Özkan, donör olursa organizasyonun çok hızlı şekilde gerçekleştiğini de dile getirdi.

- "Bir hastanın hayatını değiştirmek için bir adım attık"

Prof. Dr. Özlenen Özkan ise 10 kompozit doku nakline ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Uzuv bağışının Türkiye'de az olduğuna işaret eden Özkan, "Bir hastanın hayatını değiştirmek için adım attık. Bunlar zor ve uzun ameliyatlar. Sonrasını da çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Yüz nakli bekleyen hasta sayımız az. Kol nakli için 100 hasta başvurdu. Yaptığımız değerlendirmede 40'ının uygun olduğunu belirledik." diye konuştu.

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