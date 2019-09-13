"Dünyanın En İyi Balı" ödülü Türkiye’ye verildi

Kanada’nın Montreal kentinde yapılan 46. Dünya Arıcılık Kongresi’nde Eğriçayır Balı, "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görüldü

"Dünyanın En İyi Balı" ödülü Türkiye’ye verildi
0
Isparta Düğün Salonları

TORONTO - Kanada’nın Montreal kentinde 8-12 Eylül tarihleri arasında yapılan 46. Dünya Arıcılık Kongresi’nde Eğriçayır Balı, "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görüldü.

Kongrenin son günü düzenlenen törenle büyük ödülü alan Eğriçayır Balı’nın sahibi Celal Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. Mersin Toroslarında organik arı ürünleri üreten bir işletmeyiz. Ailemizin arıcılık geleneği 300 yıldan fazla olup deden toruna devam etmektedir.’’ diye konuştu.

Ailenin son kuşağı olarak, günümüz şartlarında en iyi balı üretme gayretlerinin sürdüğünü anlatan Çay, şöyle devam etti:

‘’İyi bal üretmek için çok emek veriyoruz. Organik sertifikalı arıcılık yaptığımız için kovanlarımızı tarım ve sanayi arazilerine yaklaştıramıyoruz. Bahardan yaz sonuna kadar Toros yaylalarında kovanlarımızın yanında yaşıyoruz. Eğriçayır balı olarak, 2009 yılından beridir sürekli bal yarışmalarına katılıyoruz. Organik balımız 2013 de Kiev’de toplanan dünya arıcılık örgütü kongresi bal yarışmasında gümüş ve 2017’de İstanbul’daki toplantıda altın madalya almıştı. Bu yıl da Mersin Toroslarında ürettiğimiz organik polifloralı çiçek balı ile genel bal yarışmasına katıldık. Balımız polifloralı çiçek balı kategorisinde birinci olarak altın madalya ile ödüllendirildi. Dört adet bal kategorisinin altın madalya ile ödüllendirilen birincileri arasında tekrar bir değerlendirme yapılarak, polifloralı çiçek balımız dünyanın en iyi balı seçilerek büyük kupa ile ödüllendirildi. Dünyanın En İyi balı kupasını ülkemize götürüyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ödülümüzü tüm ülkemiz arıcılarına ithaf ediyoruz.’’

- "Sonuç gurur verici"

Kongre boyunca Türk arıcıları ile birlikte olan Türkiye’nin Montreal Başkonsolosu Barkan Umruk da alınan sonucun gurur verici olduğunu belirterek, "Dört mevsimin yaşandığı ve zengin bir floraya ev sahipliği yapan ülkemizin sahip olduğu bu doğal avantajları en iyi şekilde değerlendiren arıcılarımızın özverili çalışmalarının sonucunda, ülkemizden bir firmanın 46. Dünya Arıcılık Kongresi kapsamında düzenlenen Dünya Arıcılık Ödüllerinde altın madalya kazanması ve Dünyanın En İyi Balı seçilerek büyük kupaya layık görülmesi, bizler için büyük mutluluk ve övünç vesilesi teşkil etmiştir.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Zeki Şahin ise 46. Dünya Arıcılık Kongresi’nin Türk arıcılarının başarılarının taçlandırıldığı bir kongre olduğunu söyledi.

"Dünyanın En İyi Balı" ödülünün kazanılmasının, Türk balı ve arıcılığının kalitesinin dünyaya bir kez daha ilanı anlamına geldiğini vurgulayan Şahin, "Kongreye katılan firmalarımızdan bazıları altın, bazıları gümüş ve bronz madalyaya layık görülmüştür. Kongrede, Türk balının lezzet ve kalitesinin, ülkemizin sahip olduğu floradan kaynaklandığı ve bunun dünyanın başka bir yerinde bulunmadığı belirtilmiştir.’’ ifadelerini kullandı.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldi
“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”
Yakaören’de Aşure Kazanları Birlik ve Beraberlik İçin Kaynadı
Isparta'da Mobilium Center'dan 9. yılına özel indirimler ve fırsatlar!
Isparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi
YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Eski Eğirdir Evi Canlandı
Yeni Isparta Orman Bölge Müdürü Göreve Başladı
TED Isparta Koleji Haber Bülteni
​SDÜ’ye “Erişilebilirlik Belgesi” Verildi
Yüksekokul mezunu boya ustası 15 yıl sonra fakülteyi kazandı
Isparta Valisi Seymenoğlu Eğirdir’e Çalışma Ziyaretinde Bulundu
Burdur'daki cinayet ve yağma davası
Isparta'yı gurulandıran vücut geliştirme başarısı
Isparta'da Eşsiz Kasnak Meşesi Ormanı
​Amacımız Isparta'ya en güzel hizmeti vermektir
Isparta'da yatırımcılara önemli duyuru! Son Gün 30 Eylül
Isparta'da trafik kazası
AGD'den Isparta'da hazırlık kampı
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek
ISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAK
Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
Görme Engelliler Yükselme Maçları Isparta’da Yapıldı
‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı' Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde gerçekleştirildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Trafik Kazası!Isparta'da Trafik Kazası!06 Eylül 2019
Yerli Dijital Kripto Para GeliyorYerli Dijital Kripto Para Geliyor09 Eylül 2019
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecekKamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek11 Eylül 2019
Tarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü PazarıTarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü Pazarı07 Eylül 2019
Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı09 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazasıIsparta'da trafik kazası11 Eylül 2019
Isparta'da ahır yangınıIsparta'da ahır yangını09 Eylül 2019
Isparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destekIsparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek07 Eylül 2019
Isparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir ServisiIsparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir Servisi08 Eylül 2019
KOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDIKOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDI07 Eylül 2019
ISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAKISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAK11 Eylül 2019
Oğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldüOğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldü06 Eylül 2019
TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!08 Eylül 2019
Isparta’da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta’da uzman erbaşlar yemin etti06 Eylül 2019
TED Isparta Koleji'nden görkemli açılışTED Isparta Koleji'nden görkemli açılış07 Eylül 2019
Vücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktıVücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktı07 Eylül 2019
TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!07 Eylül 2019
AGD'den Isparta'da hazırlık kampıAGD'den Isparta'da hazırlık kampı11 Eylül 2019
Isparta'daki uyuşturucu operasyonuIsparta'daki uyuşturucu operasyonu10 Eylül 2019
Hasadına başlanan "Melli inciri" için hedef dış pazarHasadına başlanan "Melli inciri" için hedef dış pazar07 Eylül 2019