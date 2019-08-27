HATAY - CEM GENCO - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen sanat tarihi bölümü mezunu Suriyeli Abdulsettar Es-Sattuf, eski dönemlere ait eserlerin mozaik ve tablolarını yaparak bunları, başta ABD, Fransa, Lübnan, Dubai, Kanada ve İsveç olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

Altı yıl önce sığındığı Reyhanlı ilçesinde kendisine yeni bir hayat kuran Es-Sattuf, atölyesinde yaptığı eserleri sosyal medya aracılığıyla yurt dışına satıyor.

On kişiye de iş imkanı sağlayan Es-Sattuf, mozaik ve tablo gönderdiği ülke sayısını artırarak Türkiye'nin ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.

Halep Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu 38 yaşındaki Es-Sattuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mozaik eserlerine dünyanın farklı noktasındaki insanların ilgi gösterdiğini söyledi.

Ülkesinde mozaik sanatıyla yakından ilgilendiğini anlatan Es-Sattuf, Türkiye'ye sığındıktan sonra da çalışmalarından kopmadığını, sosyal medya aracılığıyla kendisine yurt dışından ulaşan insanların talepleri olan Helenistik, Roma, Orta ve Antik Çağ dönemlerine ait mozaik eserlerini yaparak kargoyla kendilerine gönderdiğini belirtti.

Eski uygarlıkların mozaiklerine oldukça talep olduğunu aktaran Es-Sattuf, ''Dört aydır Reyhanlı'daki atölyemizde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Boyutlarına göre yaptığımız mozaiklerin tamamlanma süresi değişiyor; en küçüğü 1, en büyüğü ise 9 metre boyunda olan mozaikleri çok titiz çalışarak ortaya çıkarıyoruz.'' dedi.

- Yurt dışına satılan mozaikler ekonomiye katkı sağlıyor

Reyhanlı'da kurduğu atölyesinde bugüne dek farklı uygarlıklar ve önemli şahsiyetlerin yer aldığı 300 tablo mozaiği tamamladıklarını ifade eden Abdulsettar Es-Sattuf, ''Aldığımız siparişlerimizi zamanında bitirmek için yoğun emek harcıyoruz. Biten mozaikler paketlenerek başta ABD, Fransa, Dubai, Kanada ve İsveç olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz. Fiyatları 3 ila 10 bin dolar arasında değişiyor.'' diye konuştu.

Reyhanlı'da 2 yıllık emek sonucu bir milyon 500 bin taş kullanarak yaptığı Osmanlı padişahları mozaik tablosunu yaptığını belirten Es-Sattuf, bir kişinin bu tabloya büyük meblağ teklif ettiğini ifade ederek, ''36 Osmanlı padişahı ve armasının olduğu bu eseri satmaya gönlüm razı gelmiyor. Onu kabul ederlerse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyorum.'' dedi.

Es-Sattuf, zor günlerinde kendilerine sahip çıkan Türkiye'ye minnettar olduklarını, hayatı boyunca Türkiye için elinden gelenin fazlasını yapacağını sözlerine ekledi.