ANKARA - Dünya genelinde 2017'de 425 milyon diyabet hastası bulunurken bu sayının 2045'te yüzde 48 artarak 629 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

Diyabetin hızla artması üzerine Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1991'de "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" olarak ilan edildi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 2006'da bu kararı kabul etti.

Bu yıl Dünya Diyabet Günü'nün teması "Aileni Koru" olarak belirlendi.

AA muhabirinin, IDF'in en son 2017'de yayımladığı verilerden derlediği bilgilere göre, bu tarihte yaklaşık 425 milyon yetişkin (20-79 yaş) diyabetli bulunurken bu sayı 2045'e kadar yüzde 48 artarak 629 milyona ulaşacak.

2017'de Avrupa'da 58 milyon diyabet hastası bulunurken 2045'te bu rakam 67 milyona ulaşacak. Afrika'da 2017'de 16 milyon, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 39 milyon, Kuzey Amerika ve Karayipler'de 46 milyon diyabet hastası bulunuyor, 2045'te Afrika'da bu sayının 41 milyonu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 82 milyonu, Kuzey Amerika ve Karayipler'de ise 62 milyonu bulması öngörülüyor.

Diyabet hastalığı nedir?

Pankreasın, kan şekerini düzenleyen hormon olan insülin üretememesi durumunda görülen diyabete, Tip 1 diyabet deniliyor. En yaygın diyabet ise Tip 2 diyabet. Bu tür diyabet hastalarda ise vücut pankreasın ürettiği insülini verimli şekilde kullanamıyor.

Halk arasında "şeker hastalığı" olarak da adlandırılan, ilk ortaya çıktığı zamanlarda "zengin hastalığı" olarak bilinen diyabet, son yıllarda orta ve düşük gelirli ülkelerde çok daha fazla görülüyor ve hızla artıyor.

Diyabet hastalığı, zamanla kalbe, kan damarlarına, gözlere, böbreklere ve sinirlere ciddi zararlar verebiliyor.

Diyabet dünya genelinde başlıca ölüm nedenlerinden biri

Tip 2 diyabetli hasta sayısının çoğu ülkede arttığına işaret eden IDF, 2017'de 352 milyon kişinin Tip 2 diyabet geliştirme riski altında olduğunu bildirdi.

IDF, 2017'de 1 milyon 106 bin 500'den fazla çocuğun Tip 1 diyabetle yaşadığına işaret ederek 21 milyondan fazla canlı doğumun (her 7 doğumdan 1'i) gebelikte diyabetten etkilendiğini belirtti.

Diyabet nedeniyle 2017'de en az 727 milyar dolar tutarında sağlık harcamasının yapıldığını kaydeden IDF, diyabet yüzünden 2017'de 4 milyon kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

IDF, en fazla diyabetli hasta sayısının 40 ila 59 yaşlarında olduğunu bildirdi.

DSÖ de diyabetin dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biri olduğuna işaret ederek diyabet ve obezitedeki artışı 2025 yılına kadar durdurmanın küresel olarak kabul edilmiş bir hedef olduğunu belirtti.

DSÖ, 2030 yılında diyabetin dünya üzerindeki ölümlerin 7'inci büyük nedeni olacağını tahmin ediyor.

Muhabir: Zuhal Demirci