ANKARA - AA muhabirinin Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerinden derlediği bilgilere göre, toplam dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan 1,3 milyar yoksul insan bulunuyor. Dünyadaki yoksul nüfusun yarısının, 18 yaş altı, üçte birinin ise 10 yaş altı kişilerden oluşması dikkati çekiyor.

Dünya Yoksullukla Mücadele Günü

BM, "17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü" kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle uluslararası kamuoyunun bu konudaki farkındalığını artırmak için çaba sarf ediyor.

Dünyadaki yoksulluğun azalma hızında son yıllarda yavaşlama gözlenirken, savaşların ve kıtlık gibi krizlerin yaşandığı Afrika ülkeleri yoksullukta başı çekiyor.

En yoksul ülke Liberya

En yoksul ülkeler sıralamasında birinci sırada yer alan Liberya'da kişi başına yıllık 710 dolar gelir düşüyor. Bu ülkeyi sırasıyla Orta Afrika Cumhuriyeti (730 dolar), Burundi (770 dolar), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (870 dolar), Nijer (990 dolar), Malavi (bin 180 dolar), Mozambik (bin 200 dolar), Sierra Leone (bin 480 dolar), Madagaskar (bin 510 dolar) ve Komorlar (bin 570 dolar) takip ediyor.

Gelirler arası dengesizlik

Gelirler arası dengesizliği ölçen Gini katsayısında Orta Afrika Cumhuriyeti, 2012'de yapılan en güncel ölçümlere göre yüzde 42,1'i gösterirken, Güney Sudan'ın Gini endeksi yüzde 46 (2010), Burundi'nin yüzde 42,4 (1998), Malavi'nin yüzde 46,1 (2010), Yemen'in yüzde 37,9 (2009), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yüzde 42,1 (2012), Mozambik'in yüzde 45,6 (2008) ve Madagaskar'ın ise 41 (2012) olduğu belirtildi.

Yoksulluğu 2030 yılına kadar tamamen sona erdirme hedefiyle çalışmalar yapan Dünya Bankasının geçen yıl yayımladığı "Küresel Yoksulluğu Bitirmek" başlıklı raporuna göre, küresel aşırı yoksulluk oranı 2015 yılında yüzde 11'den yüzde 10'a indi.

Diğer yandan yetersiz beslenen kişi sayısının yükselişte olduğu dünya genelinde 820 milyondan fazla kişi, yani 9 kişiden biri, açlıkla mücadele ediyor.