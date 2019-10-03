OSMANİYE - Osmaniye Sağlık İl Müdürlüğü tarafından, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında, "Harekete çocuklukta başla, sağlıklı yaşa" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, diğer yetkililer ve öğrenciler, Vali Kerem Al Karaçay Kültür Parkı bir araya gelerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yürüdü.

Öznavruz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüyüşün tüm yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen dayanıklılık aktivitesi olduğunu belirtti.

Günlük yaşamı aktif geçirmenin, sağlıklı bir hayatın ilk adımı olduğunu ifade eden Öznavruz, şöyle konuştu:

"Fiziksel aktivitenin, sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. Tempolu yürüyüş bu aktivitelere en iyi örneklerden birisidir. Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır. Fiziksel aktiviteden daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası haline getirilmelidir."

Yürüyüşe katılan öğrenciler arasında halat çekme yarışması yapıldı.