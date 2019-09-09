Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ve Dünya Gençler Şampiyonası'nın (MX2) 17. ayağının final yarışları yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Veysel Eroğlu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar ile MXGP'nin 17. yarışının startını verdi.

Bakan Kasapoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Motokros Şampiyonası'nın harika bir organizasyon olduğunu söyledi.

Organizasyonun her yönüyle mükemmel olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Uluslararası federasyondaki yönetici ile görüştük. 'Hiçbir kusurunu görmedim' dedi. Ben bu yönüyle Afyonkarahisar camiasına, Valiliğe, Belediyeye, milletvekillerine, Motosiklet Federasyonu'muza teşekkür ediyorum. Ülke olarak her organizasyonu en güzel şekliyle organize edebiliyoruz." diye konuştu.

"Bu organizasyonu da başarıyla tamamladığımızı görüyorum"

Kasapoğlu, son 18 yıldaki tesisleşmenin devrim niteliğinde olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde... Afyonkarahisar'daki bu pist de hakikaten dünyadaki önemli pistlerden bir tanesi, motor sporları adına. Hem tesislerimizle, organizasyonun kalitesiyle, ev sahipliğimizle, Afyonkarahisarlıların misafirperverliğiyle bu organizasyonu da başarıyla tamamladığımızı görüyorum. Sporcuların ve seyircilerin dünyanın dört bir yanından gelmesi, ülke olarak dünyanın pek çok devine meydan okuduğumuzu gösteriyor. Ben bu anlamda çok mutluyum. Spor müsabakaları açısından çok önemli müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz. Ankara'da devam eden bir organizasyon var. Dün milli maçımız vardı. (UEFA) Süper Kupa'ya ev sahipliği yaptık. İnşallah bunların devamı gelecek."

Afyonkarahisar'daki spor yatırımlarının son 18 yılda devasa nitelikte olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Sadece motor sporları değil, pek çok branşta sadece Afyonkarahisar'da değil, ülkemizin dört bir yanında tesislerimizle, kalitemizle ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinin organizasyona güç kattığını anlatan Kasapoğlu, şunları söyledi:



"Afyonkarahisar'ın tüm yöneticilerine ve Motosiklet Federasyonu'muzun özverisine müteşekkirim. Gelecek sene inşallah katlayarak ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Afyonkarahisar'ımız sadece bu organizasyonda değil pek çok branşta ev sahipliğine hazır bir ilimiz. Ben spor camiasını Afyonkarahisar'a davet etmek istiyorum."

MXGP'de Herlings birinci oldu

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda, Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağında 35.07'lik derecesiyle Hollandalı Jeffery Herlings birinci, 35.09'luk derecesiyle yine Hollanda'dan Glenn Coldenhoff ikinci ve 35.40’lık derecesiyle Sloven Tim Gajser üçüncü oldu.

Dünya Gençler Şampiyonası'nın (MX2) 17. ayağını ise 34.09'luk derecesi ile İspanyol Jorge Prado Garcia ilk sırada tamamladı. Mücadelede 34.19'luk derecesi ile Fransız Tom Vialle ikinci ve 34.21'lik derecesi ile Hollanda'dan Roan Van De Moosdijk üçüncü oldu.Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından takdim edildi.Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye'deki 17. etap yarışları, iki kategorideki final mücadeleleriyle sona erdi.