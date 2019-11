İSTANBUL - Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Baş Ekonomisti Aslı Demirgüç-Kunt, "Küresel finansal kriz gerçekten de çok yoğun bir yeniden düzenleme sürecini beraberinde getirdi. Bu hem yüksek gelirli ülkeler hem de gelişmekte olan ülkelerde karşımıza çıkıyor. " dedi.

Kunt, Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance'in (CEF) konuğu olarak Sabancı Center'da "Bankacılık Düzenlemeleri ve Denetim: Küresel Mali Krizden Sonraki On Yıl" başlıklı sunumunda, ekonomik krizden sonraki on yıldan gelinen sürece ve bu konuda hazırlanan bir rapora değindi.

Küresel ekonomik krizin oldukça fazla reform çalışmalarına da yol açtığını belirten Demirgüç-Kunt, bu reformların bankacılık denetmele ve düzenleme çalışmalarında görüldüğünü dile getirdi.

Ekonomik krizden sonra yaklaşık 10 yılın geride kaldığını ve krizin etkilerini bazı raporlar hazırlayarak araştırdıklarını aktaran Demirgüç-Kunt, "Ekonomik kriz yüksek geliri olan ekonomilerde gerçekleşmişti. Bu yüzden bu ekonomilere daha fazla odaklandık. Bir de gelişmekte olan ülkelerdeki etkisine değinmek istedik. Bu raporlarla da birlikte büyük bir veri raporu sunabildik banka denetlemeleri ve düzenlemeleriyle ilgili olarak. Ve bu veri tabanı krizden sonraki dönemi de kapsayan anketleri içeriyor. Yani krizden bu yana etkileri nasıl dönüşmüş değişmiş onları da inceledik. Yeni veri analizleri, araştırmalar bizim politikayla ilgili tartışmalarımıza da katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Finans sektörü temsilcileriyle banka denetleme ve düzenlemelerine ilişkin yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Demirgüç-Kunt, "Katılımcıların yaklaşık yüzde 80'i kriz sonrası finans düzenlemelerinin uluslararası şokların azaltılmasında gerekli ve faydalı olduğunu söyledi. Yaklaşık yüzde 60'ı ise belli başlı risklere değindi. Reformların yol açtığı düzenlemelerden kaynaklanan riskler ve bankacılıkla ilgili risklere değindiler." dedi.

Düzenleyici reformların toplam etkisini de ele aldıklarını dile getiren Demirgüç-Kunt, "Gelişmekte olan ülkelerdeki etkisine baktık. Yalnızca yüzde 45 oranında katılımcı bu etkilerin pozitif olacağını söylerken, geri kalanı ya bir etkisi olmayacağını ya da negatif bir etkisi olacağını düşünüyordu. Aslında çok farklı görüşler de var. Bu çeşitlilik, bu farklılık çok az sayıda veri ve analiz olduğunu da gösteriyor." diye konuştu.





- "İnsanların kriz hafızaları geride kalıyor"







Demirgüç-Kunt, küresel finansal krizin çok yoğun bir yeniden düzenleme sürecini de beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu hem yüksek gelirli ülkeler hem de gelişmekte olan ülkelerde karşımıza çıkıyor. İnsanların kriz hafızaları yavaş yavaş geride kalıyor. Düzenleyici kuruluşlar olsun, devletler, hükumetler daha belki çekimser bir tavır sergiliyorlar düzenlemeler konusunda. Çünkü insanlar krizi yavaş yavaş unutmaya başladı."

Genel olarak daha fazla adım atılması gerektiği kanısına vardıklarını bildiren Demirgüç-Kunt, "Piyasa disiplini ve sermaye gereksenimlerine bakacak olursak aslında karma bilgiler var. Yani piyasa disiplini açısından sonuçlar sevindirici. Gayet güzel çalışmalar yapıldı ama şunu da biliyoruz ki krizin çözümü sonuçta bir çok kurtarma paketine sebebiyet verdi." diye konuştu.

Demirgüç-Kunt, aşırı risklerin engellenmesi için uygulamaya konulan reformların yeterince etkili olup olmadığını henüz göremediklerini belirterek, piyasa disiplininin de henüz arzu edilen kadar iyileşmediğini, sermaye gereksiminde ise karma sonuçlar görüldüğünü söyledi.

Çok uzun yıllardır farklı ülkelerde farklı alanlarda çalışmalar yaptıklarını anlatan Aslı Demirgüç-Kunt, tek bir çözümün her ülke için uygun olamadığını ve gelişmekte olan ülkelerde de her zaman her çözümün işe yaramayabileceğini ifade etti.





- "Teknolojinin gelişmesi bir çok riski de beraberinde getiriyor"





Şeffaflığa önem verilmesi ve bilgi paylaşılması konularında çalışmalar yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Demirgüç-Kunt, şunları kaydetti:

"Düzenleyici kuruluşların ve denetim kuruluşlarının işi önümüzdeki günlerde daha da zorlaşacak. Çünkü, küreselleşme devam ediyor, teknolojik gelişmeler devam ediyor. Sonuçta her şey belki de daha zor olacak. Teknolojinin gelişmesi ve değişmesi bir takım fırsatların yanında bir çok riski de beraberinde getiriyor."