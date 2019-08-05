ANTALYA (AA) - Döşemealtı ilçesinde belediye ekipleri Kurban Bayramı öncesi camilerde temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 32 mahallede bulunan cami ve mescitlerin avlu ve bahçelerinde bakım ve temizlik çalışmalarını rutin olarak yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin sayısı bayram öncesinde arttırıldı.

Ekipler camilerde çimlerin biçimi, yabancı ot temizliği, ağaç ve bitki budama ile genel temizlik çalışmalarına başladı.

Kurban Bayramına kadar ilçedeki 62 cami ve 7 mescidin çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarının tamamlanacağı belirtildi.