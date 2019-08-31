MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde domuz avına çıktığı arkadaşı tarafından kazara vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, arkadaşı Hikmet Gültekin ile Çerçili Mahallesi kırsalında domuz avına çıkan Osman Ş. çalılıkların arasından ses duyması üzerine bu yöne ateş etti.

Çalılık bölgeye giden Osman Ş, arkadaşı Gültekin'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gültekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gültekin'in cesedi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Osman Ş, jandarma ekiplerine teslim oldu.





