MERSİN (AA) - Mersin'de hareket halindeki dolmuştan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesinde yaşayan Alişan Eşref (37), işe gitmek için Akbelen Mahallesi'nde yolcu minibüsüne bindi.

Eşref, bir süre seyahat ettiği araca binen yaşlı bir kadına yer vermek için kalktığı sırada hareket eden minibüsün açık olan kapısından düştü.

Ağır yaralanan Eşref, tedavi için kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.



