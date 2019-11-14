Doğu'da 50 bin öğrenci ilk kez sinema ile buluştu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 6 ili ziyaret eden "Gezen Sinema Tırı" 50 bin çocuğu ilk kez sinema ile buluşturdu.

Doğu'da 50 bin öğrenci ilk kez sinema ile buluştu
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Isparta Düğün Salonları

SİİRT - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde özel olarak üretilen "Gezen Sinema Tırı" yaşadığı il ve ilçelerde sinema bulunmayan çocuklara ulaşmak için seyrini sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 18 Eylül'de Ankara'dan uğurladığı tır, Ağrı, Van, Bitlis, Muş ve Bingöl'ün ardından Siirt'e ulaştı.

81 koltuk kapasiteli, teknik ekipman ve iklimlendirme imkanına sahip, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sinema salonu olmayan illerde ve ilçelerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılan tır ile 2 ayda 6 ilde 50 bin çocuğa sinema kültürü aşılandı.

Tır yıl sonuna kadar ziyaret edeceği Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da binlerce çocuğu sinema ile buluşturmaya devam edecek.

Siirt'te üç durakta çocuklara film gösterimi

Gezen Sinema Tırı Siirt durağında Kurtalan, Baykan, Şirvan, Pervari ve Eruh ilçeleri ile kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Öğretmenleri eşliğinde filmleri heyecanla izleyen çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği yetkilisi ve "Gezen Sinema Tırı" sorumlusu Harun Erkubilay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin bu dönem rotasının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 12 ili kapsadığını söyledi.

Gittikleri yerlerde yoğun ilgi ile karşılaştıklarını, çocukların yüzündeki o mutluluk ile bakışlarını asla unutamayacaklarını ifade eden Erkubilay, 2 ayda 50 bine yakın öğrenciye ulaştıklarını, her gün bini aşkın öğrenciyi sinema ile buluşturduklarını belirtti.

Erkubilay, bölgede hiç sinemaya gitmemiş öğrencilerin sosyalleşmesini de sağladıklarını dile getirerek, sırasıyla Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a da giderek çocuklara ulaşacaklarını aktardı.

Bu imkanı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili illerin yetkililerine teşekkür eden Erkubilay, "İlk kez sinema ile tanışan öğrenciler bir günden daha fazla orada kalmamızı istiyor. Maalesef imkanımız olmuyor. Keşke bütün çocuklara bu mutluluğu verebilmiş olsak. Çocukların gözündeki o mutluluğu görmek yaptığımız işin güzelliğini gösteriyor." dedi.

"Çocukların yüzünü güldürebiliyorsak ne mutlu bize"

Erkubilay, gittikler bölgelerin kendileri için önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yıllardır çektiği acılar nedeniyle bölge çocuklarının yüzünü biraz da olsa güldürebiliyorsak ne mutlu bize. 81 kişilik oturma kapasitemiz var. Bazen de daha fazla öğrenci alıyoruz. Ama bir günde en fazla bin ile bin 500 öğrenci alabiliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde inşallah bir daha bölgeye geleceğiz. Projedeki hedefimiz 75 bin çocuğa ulaşmak. Proje bittiğinde yaklaşık 85 bin çocuğa ulaşacağımızı ön görüyoruz."

Cumartesi ve pazar günleri tatil olmasına rağmen çocuklar mahrum kalmasın diye özel gösteriler yaptıklarını aktaran Erkubilay, "Önemli olan çocuklarda sinema algısını oluşturmak. Bakanlığımızın asıl amacı çocukların sinema ile tanışması, sosyalleşmesi, hayal güçlerinin gelişmesi ve çocukların merak etmesini sağlamaktır. Çocukların aşırı ilgisi var. Sinema ortamı ve kültürü bambaşka. Çocukların hayal kurmaları, senaryo yazmaları, film çekmeleri noktasında gerçekten katkıda bulunuyor." dedi.

"İlk kez sinemaya geliyorum"

Siirt'te Sancaklar Ortaokulu öğrencilerinden Nisa Nur Batur, ilk kez sinema filmi izlemenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "İlk kez sinema ile buluştum. Ülkemizde artık terör olaylarının olmasını istemiyoruz. Çocukluğumuzu yaşamak istiyoruz. Böyle etkinliklerin yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Elif Dicle Ekinci de "İlk kez sinemaya geliyorum, çok mutluyum. Kültür ve Turizm Bakanlığının gezici sinemasını çok sevdik. Bu tür etkinliklerin daha fazla olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Hasan Akyan da "Buraya ilk kez geliyorum, çok eğlenceliydi, çok beğendik. Biz sinema filmi izlemek, çocukluğumuzu yaşamak istiyoruz." sözlerine yer verdi.

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