Doğu Karadeniz 'güz renkleri' ile bir başka güzel

Doğu Karadeniz'in iç kesiminde, bakir doğası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Gümüşhane'de sonbaharla birlikte doğada renk cümbüşü yaşanıyor.

Doğu Karadeniz 'güz renkleri' ile bir başka güzel
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Isparta Düğün Salonları

GÜMÜŞHANE - Dağlık coğrafyası, fauna ve flora zenginliğiyle öne çıkan Gümüşhane'nin yüksek kesimlerindeki köylerde güz hüküm sürerken, ağaçların sarı ve kırmızıya bezenen renkleri görsel şölen sunuyor.

Sonbaharla birlikte düşen sıcaklıkların ardından köylüler, ormandan kışlık odunlarını, tarlalarından da yiyeceklerini toplayıp kışa hazırlanıyor.

Kış hazırlıklarının yanında bazı köylüler, doğada atla gezinerek, sonbaharın ve renklerin sunduğu huzur ortamının keyfini sürüyor.

Eşsiz doğada stres atıyorlar

Sonbaharda bakir coğrafyanın zenginliklerini değerlendirmek isteyen fotoğraf tutkunları ise eşsiz doğada stres atarken bir yandan da güz mevsiminin en özgün manzaralarını fotoğraflama imkanı buluyor.

Yörede sonbahar renklerine eşlik eden tarihi yapılar da seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Ormanları sarı renge bürünen merkeze bağlı Dölek köyünde vatandaşlar, kışlık yakacak ihtiyaçları için hazırlık yapıyor.

Köy sakinlerinden Turan Çırak (53), AA muhabirine, köyde yaşadığını ve inşaat işlerinde çalışarak geçimini sağladığını söyledi.

İnşaat işlerinin yanı sıra hayvancılık da yaptığını belirten Çırak, "Yakacaklarımızı hazırlamak için ormana geldim. Güz mevsimi bu yıl biraz erken geldi. Yapraklar erken dökeceğe benziyor. 2 çocuğum var. Hem onların rızkını arıyoruz hem de kış yaklaştığı için odunlarımızı yapıyoruz. Zamanı önümüze katıp gidiyoruz." dedi.

Yayladaki göçerler dönüşe hazırlanıyor

Merkeze bağlı eski adıyla İmera olarak bilinen Olucak köyünün yaylasında ise göçerler, mayıs ayından beri otlaklarda besledikleri hayvanlarıyla yaylaların son demlerini yaşıyor.

Hayvanlarıyla mayıs ayından beri yaylada yaşayan 62 yaşındaki Sebahattin Demirci, 25 yıllık devlet memurluğunun ardından devlet desteğiyle 35 koyun alıp hayvancılığa başladığını ifade etti.

Şimdi 200 koyunu olduğunu aktaran Demirci, şunları kaydetti:

"Köyümde hayvancılık yapıyorum. Bu yıl havalar çok güzel gitti. Hayvanlarımızı otlattık. Mayıstan beri hanımla yaylada hayvanlarla uğraşıyoruz. 15-20 güne kadar artık yayladan ayrılıp köye ineriz. Çobanlıktan ve hayvanlardan büyük keyif alıyorum. Sonbahar da gelince buralar bir başka güzel oluyor. Renkler ortaya çıkıyor. Doğanın keyfini çıkarıyorum."

Atla renkli doğada gezinti keyfi

Çocukluğundan beri atlara ilgisi olan Selahattin Demirci de renk cümbüşünün yaşandığı köyde atıyla doğada gezinerek güzel vakit geçiriyor.

At tutkusunu AA muhabirine anlatan Demirci, 30 yıllık çalışma hayatının ardından yerleştiği köyünde huzur bulduğunu söyledi.

Köyde tarım ve hayvancılıkla uğraştığını, bunun yanında at beslediğini belirten Demirci, "Babamızdan beri aile olarak atlara meraklıyız. 30 yıldır sürekli olarak merakımdan dolayı at besliyorum. Atları seviyorum. Özellikle güz mevsiminde yapraklar dökünce atımla doğada gezmekten büyük keyif alıyorum." ifadesini kullandı.

Fotoğraf tutkunları da renklerin izini sürüyor

Sarı, kırmızı ve yeşilin hüküm sürdüğü coğrafyayı fotoğraflamak için doğada gezintiye çıkan emekli bankacı Fikret Pezik (62), uzun ve yorucu bir çalışma hayatının ardından doğada huzur bulduğunu söyledi.

Sonbahar ile doğada renk zenginliği yaşandığına dikkati çeken Pezik, "Bu kadar güzel bir doğada sarhoş olmamak elde değil. Sonbaharın bu renk cümbüşü içinde keyifle fotoğraf çekiyorum. Gümüşhane'nin doğasına hayran olduğum için buradayım. Gümüşhane yılın her mevsiminde güzel ancak özellikle sonbaharda fotoğrafçılara çok güzel kareler sunuyor." diye konuştu.

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