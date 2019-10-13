HATAY - HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da kadınlar, mutfaklarına lezzet katan yiyecekleri imece usulü hazırlıyor.

Sebzelerin yoğun olarak yetiştiği dönemlerde kış hazırlıklarını arttıran ev kadınları, Doğu Akdeniz'in lezzetlerini her mevsim tatmak için hummalı bir çalışma içerisine giriyor. Belirli dönemlerde komşularının evinde toplanan kadınlar, imece usulüyle evlerinin eksiklerini gideriyor.

Öncelikle Akdeniz mutfağında önemli yer tutan salça yapımına ağırlık veren kadınlar, tarlalardan toplanan kırmızı biberleri kurutarak başladıkları zahmetli mesailerini el birliğiyle tamamlıyor.

Bağlardan toplanan üzümlerden reçeller hazırlayan kadınlar, patlıcan, biber, fasulye ve kabak gibi sebzeler kurutuyor, yaptıkları tuzlu yoğurtları ise cam kavanozlara doldurarak kış için saklıyor.

- "Yaptığımız tüm yiyecekler doğal"

Halime Demirci, el birliğiyle mutfaklarına lezzet kattıklarını söyledi.

Kış aylarında tükettikleri yiyecekleri hazırladıklarını dile getiren Demirci," Komşularımızın yardımlarıyla salçadan turşuya, üzüm reçelinden tuzlu yoğurda, kurutmalık patlıcan, fasulye ve kabağa kadar çeşitli ürünleri hep birlikte yapıyoruz. Tabii hepsi emek istiyor. Emeksiz bir şey olmaz. Şimdi zahmetini çekiyoruz ancak kışın da doya doya yiyoruz. Yaptığımız tüm yiyecekler doğal." diye konuştu.

Zübeyde Gökçe de ev yapımı biber salçasının fabrikalarda üretilenlere göre daha lezzetli ve sağlıklı olduğunu belirtti.

Yemeklerin vazgeçilmezleri arasında yer alan biber salçasının binbir emekle hazırlanarak sofralara ulaştığını aktaran Gökçe, "Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kışlık yiyeceklerimizi hazırlıyoruz. Komşularımızla imece usulü yardımlaşıyoruz." dedi.



Gökçe, ev yapımı biber salçasının kilogramının 18 lira olduğunu, kendisi gibi çok sayıda kadının ihtiyaç fazlası salçalarını satıp aile bütçesin katkıda bulunduğunu belirtti.

Rümeysa Gök ise büyüklerinden öğrendikleri yardımlaşma geleneğinin köklü bir geçmişi olduğunu, bunu sürdürdüklerini kaydetti.