Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı

15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katıldığı tatbikatın ikinci gününde, senaryo gereği deniz korsanlarının ele geçirdiği ticari gemiye SAT komandoları operasyon düzenledi - Helikopterden halat yardımıyla gemiye inen komandolar kısa sürede deniz ko

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı
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Isparta Düğün Salonları

MUĞLA - Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı"nın ikinci gününde, senaryo gereği deniz korsanlarının ele geçirdiği ticari gemiye SAT komandoları operasyon düzenledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlamasıyla iki yılda bir düzenlenen, bu yıl 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla 22. kez gerçekleştirilen tatbikatın ikinci safhası, Doğu Akdeniz'de yapılıyor.

Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla çok uluslu icra edilen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" ile dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO'ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti Karargahının eğitilmesi amaçlanıyor.

Tatbikatın ikinci günü asimetrik tehdit altında liman çıkış eğitimiyle başladı. Daha sonra senaryo gereği deniz korsanlarının ele geçirdiği ticari gemiye SAT komandoları operasyon düzenledi. Helikopterden halat yardımıyla gemiye inen komandolar kısa sürede deniz korsanlarını etkisiz hale getirerek gemideki güvenliği sağladı.

Daha sonra yürütülen eğitimler kapsamında ise gemiler birbirlerine 30 metre olacak şekilde yaklaştı. Gemiler arasında iletilmesi gereken gizli evraklar bu metotla bir gemiden diğer gemiye halat yardımıyla verildi.

Tatbikatta ikinci gün yürütülen faaliyetlerin sonunda fotoğraf çekimi eğitimi de yapıldı. Bu eğitimde ise tatbikata katılan gemiler belirlenen nizamlarda çok hassas bir biçimde mevki alarak en önde denizaltı, üstünde helikopter ve arka planda gemiler yer aldı.

Tatbikatın ikinci gününde yürütülen faaliyetleri Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu TCG Barboros gemisinde, Amfibi Görev Grubu Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ise TCG Sancaktar gemisinde takip etti.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen tatbikata, Azerbaycan, Brezilya, Gürcistan, İtalya, Kuveyt, Lübnan, Meksika ve Katar'dan toplam 40 gözlemci, Romanya'dan 2 karargah subayı, Bulgaristan'dan BGS Verni, Pakistan'dan PNS Alamgir ve Romanya'dan ROS Regele Ferdinand fırkateynleri, İtalya'dan 1 denizaltı, biri Pakistan ve biri Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 2 deniz karakol uçağı, Pakistan'dan 1 deniz özel kuvvet timi, Ürdün'den 1 gemiye çıkma timi, Amerika Birleşik Devletleri ve Romanya'dan toplam 3 sağlık personeli de katılıyor.

Güvenlik uzmanları, tatbikata yüksek katılımın, Türkiye'nin gerek bölgesel bir güç, gerekse NATO'nun merkezinde bir ülke olarak ne derece önemli ve caydırıcı bir deniz kuvvetine sahip olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Aynı kaynaklar, tatbikat ile Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dahli ve onayı olmayan hiçbir projenin hayata geçirilmeyeceğinin de güçlü bir şekilde gösterildiğini ifade etti.

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