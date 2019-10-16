"Doğru yapılan hacamat kalıcı iz bırakmaz"

Medipol Esenler Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uzman Dr. İlknur Can: - "Doğru yapılan hacamat kalıcı iz bırakmaz. Hacamat sonrası vücutta oluşan yara izlerinin birkaç hafta kalması olağandır ama daha uzun süre kalan, ömür boyu kalıcı

"Doğru yapılan hacamat kalıcı iz bırakmaz"
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - HANDAN GÜNEŞ - Medipol Esenler Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uzm. Dr. İlknur Can, doğru yapılan hacamatın kalıcı iz bırakmayacağını belirterek, "Hacamat sonrası vücutta oluşan yara izlerinin birkaç hafta kalması olağandır ama daha uzun süre kalan, ömür boyu kalıcı iz, hacamatın yanlış yapıldığını bize gösterir." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Can, bir tamamlayıcı tedavi yöntemi olan hacamatın, eğitimini almış ehil hekimler tarafından uygulanması halinde çok faydalı bir tedavi yöntemi olduğunu anlattı.

Hacamatın eğitimsiz kişilerce; uygun olmayan koşullarda ve uygun olmayan hastalara yapıldığında ise çok olumsuz sonuçlara neden olabileceğine dikkati çeken Can, "Hacamat yönteminin faydaları oldukça fazla. Özellikle, fibromiyalji hastalığı, kronik yorgunluk ve tükenmişlik sendromu, gerilim tipi baş ağrıları ve migren konusunda sıklıkla başvurulan bir yöntem. Buna ek olarak miyofasiyal ağrı sendromu kulunç, postmenopozal sendrom, genel sağlığın korunması ve tüm kronik hastalıkların tedavisinde uygulanabilir." diye konuştu.

Can, hacamat tedavisinde; kuru ve ıslak kupa terapisi olarak iki yöntemin mevcut olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Islak kupa terapisi halk arasında hacamat olarak da bilinir. Esasında iki yöntemin bir arada uygulanması daha doğrudur. Fakat bazı durumlarda tek başına kuru kupa tedavisi de uygulanabilir. Örneğin, kaslarda gerilmeleri, kulunçları olanlarda bistüri ile çizilerek kanatma şeklinde ıslak kupa tedavisi olmaktan korkan hastalar veya ıslak kupa uygulamasının sakıncalı olduğu ilerlemiş diyabet (şeker hastalığı), kan hastalıkları veya kanama bozukluğu gibi olan hastalarda tercih ediyoruz.

Kuru kupanın etki mekanizması, hasta bölgede kanlanma artışını artırarak oranın oksijenlenmesinin sağlanması ve hasar verici ağrı oluşturucu maddelerin bu yolla oradan uzaklaştırılmasının sağlaması etkisi vardır. Aynı zamanda dairesel hareketlerle bazı yağlar eşliğinde uygulandığında masaj özelliğinden de faydalanabiliriz."

Islak kupa tedavisinde, kupa uygulama bölgesine çeşitli boyutlarda bistüri ile derinin alt dokularına inmeyecek şekilde belli belirsiz çizikler atılarak ve daha sonrasında yeniden kupa çekilerek içerideki kanın akmasının beklendiğini dile getiren Can, "Buradaki en önemli nokta, atılan kesiklerin derinliği ve sıklığıdır. Fazla derin uygulanan kesiklerin hacamat tedavisinde yeri yoktur. Hiçbir işe yaramaz. Fazla derin yapılan kesiklerde hedeflediğimiz derideki kana ulaşamıyoruz. Onun yerine derinin altındaki toplardamar kanları akıtılmış oluyor. Bu şekilde yapılan yanlış uygulamalar hacamat değil. İstenilen şifa etkisi sağlanamaz. Aynı zamanda kişinin cildinde iz kalır. Yanlış yapılan hacamat kalıcı iz bırakabilir." şeklinde konuştu.

Can, hacamat sonrası vücutta oluşan yara izlerinin birkaç hafta kalmasının olağan olduğunun altını çizerek, "Ama daha uzun süre kalan, ömür boyu kalıcı iz, hacamatın yanlış yapıldığını bize gösterir. Kupa sırasında aşırı ve abartılı bir kan akışının olması ise uygulamanın fazla derine yapılarak venöz kanın (toplar damar) akıtıldığının bir göstergesi. Bunun damardan kan alınmasından bir farkı yoktur. Hacamatın faydalarının gösterilmesi beklenemez. Damardan kan aldırma ile benzer faydalar ancak gözlemlenebilir." bilgisini verdi.


- "Muhakkak doktor kontrolünde ve doktor tarafından yapılmalı"

Uzm. Dr. İlknur Can, hekimler olarak iyi bir öykü, mevcut hastalık analizi, muayene, öncesinde yapılan kan tahlilleri veya gerekirse diğer tetkikler olmadan hastaya hacamat kararı vermediklerini belirterek, hatta bu tetkiklerde ve öyküde hacamat yapılması sakınca olan durumlarda hasta kendi ısrarcı olsa dahi bu tedavinin yapılamayacağını söyledi.

Bu uygulamanın merdiven altı yerlerde yapılmaması gerektiğinin altını çizen Can, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Muhakkak doktor kontrolünde ve doktor tarafından yapılmalı. Merdiven altı diye tabir edilen doktor olmayan kişilerce, uygun olamayan koşullarda ve ortamda yapılan hacamat uygulamasında halkta hacamata karşı korkuya neden olan 'enfeksiyon kapma' riski, yani yanlış uygulama riski her zaman vardır. Bu konuda kişi zaten fazlaca korkmalı veya daha önce böyle yerlerde uygulama olup da başına bir şey gelmedi ise Allah'a şükretmelidir.

Bakanlıkça yayınlanan genelge sonucu bu uygulama sadece hacamat uygulama eğitimi almış ve sınava tabi tutularak bu konuda başarı sağlamış hekimlerce hacamat uygulamaya uygun tıbbi ortamlarda yapılabilir. Bunun haricindeki her kim uygularsa suç işlemiş demektir. Ve hastaya verebileceği risklerden tamamıyla kendisi sorumludur."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Valisi Seymenoğlu,Keçiborlu'da...
Isparta'da doğal kahvaltılık ürünleri Kolancı Şarküteri'de
Isparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vuruldu
Isparta'da narkotik operasyon! otobüste yakalandı
Haydi Isparta'da yüzme bilmeyen kalmasın
Öğrenciler “Keşif Isparta” ile Bu Hafta Kızıldağ Milli Parkı’nı Keşfetti
Bulduğu altınların sahibine ulaşmaya çalışıyor
Isparta'da prefabrik ve konteyner evler! 3 günde teslimat
Kamuya 6 yeni sistem geliyor! Büyük değişim başlıyor
Üniversitelilerden bataryası ısıya dayanaklı elektrikli araç
Isparta’da Doğadan Antik Kente Giden Yol
Gökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenileme
MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?
Isparta’da şüpheli ölüm
Bakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecek
Isparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değişti
ISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Dijital oyunlardaki "İslamofobik mesajları" ortaya çıkarıyorlar
Lezzetli balık menüleriyle Gözde Balık Evi
TED Isparta anaokulu minikleri kışlık hazırlığını yaptı
Trabzon'daki toplantıda Isparta Gülü'ne dikkat çekildi
Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!
Isparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldü
​Vali Seymenoğlu Davraz’da İncelemelerde Bulundu
Isparta'da (TAMP) koordinasyon toplantısı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

A Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destekA Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destek10 Ekim 2019
Rasulayn'da aşiretler YPG/PKK'ya başkaldırdıRasulayn'da aşiretler YPG/PKK'ya başkaldırdı10 Ekim 2019
Adanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldıAdanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldı10 Ekim 2019
Bakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecekBakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecek13 Ekim 2019
Alfa Romeo Giulia performans ödülü aldıAlfa Romeo Giulia performans ödülü aldı11 Ekim 2019
YPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktıYPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktı12 Ekim 2019
ISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMEISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME12 Ekim 2019
Isparta’da şüpheli ölümIsparta’da şüpheli ölüm13 Ekim 2019
"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı12 Ekim 2019
Polonya halkı sandık başındaPolonya halkı sandık başında13 Ekim 2019
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı09 Ekim 2019
Isparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değiştiIsparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değişti13 Ekim 2019
Isparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirmeIsparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirme10 Ekim 2019
MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?14 Ekim 2019
Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''10 Ekim 2019
Isparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldüIsparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldü10 Ekim 2019
Isparta'da operasyon! otobüste yakalandıIsparta'da operasyon! otobüste yakalandı11 Ekim 2019
Isparta Belediye Başkanı ''Barış Pınarı'' harekatı mesajıIsparta Belediye Başkanı ''Barış Pınarı'' harekatı mesajı10 Ekim 2019
Isparta’da Doğadan Antik Kente Giden YolIsparta’da Doğadan Antik Kente Giden Yol14 Ekim 2019
Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!11 Ekim 2019