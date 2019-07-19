İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Tüp bebek Uzmanı Prof. Dr. Selman Laçin, doğru tedavi ile çocuk sahibi olunabileceğini belirterek, "Kadınlar 30 yaş sonrasında mutlaka kontrollerini yaptırmalı, özellikle 35 yaş üzerinde ise çok fazla vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisine başlamalarını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Laçin, yaptığı yazılı açıklamada doğru tedavi ile çocuk sahibi olabilme yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Tüp bebek tedavisinin yardımcı üreme tekniği olduğunu ifade eden Laçin, korunmasız ilişkiye rağmen bir yıl içinde gebe kalamayan çiftlerin genellikle bu yönteme başvurduğunu kaydetti.

"Kadının yaşı 35’ten genç ise bir yıl, 35’ten büyük ise altı ay içinde gebelik beklenir." ifadesini kullanan Laçin, şunları kaydetti:

"Doğru tedavi ile çocuk sahibi olabilirsiniz. Gebelik olmadığı takdirde mutlaka araştırma yoluna gidilmesi gerekir. Temelde gebeliğin oluşabilmesi için üç faktör var. Kadının yumurtlaması var mı, tüpleri açık mı ve hormonları düzenli mi? Erkekte ise sperm sayı, hareket ve şekil olarak yeterli mi? Son olarak, kadının kanalları açık mı? Çünkü yumurta ve sperm kadın vücudunda buluşacaktır. Bunun için de kanalın açık olması gerekir. Bunlardan birinde bir hata var ise ve diğer tedavi yöntemleriyle giderilemiyorsa tüp bebek yöntemine geçilir.

Ayrıca sebepsiz kısırlık olarak adlandırılan bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumda embriyolar genetik olarak incelendiği için tüp bebek tedavisi önerilir."





- "Sperm yoksa ve bu durum giderilemiyorsa tüp bebek tedavisine geçilir"





Tüp bebek tedavisinde başarı için kaliteli embriyo elde edilmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Selman Laçin, embriyoyu oluşturanın da kadının yumurtası ve erkeğin spermi olduğunu kaydetti.

Bu iki hücrenin kaliteli olması halinde kaliteli embriyo elde edildiğini ifade eden Laçin, şunları kaydetti:

"Kaliteli embriyoda gebelik şansı artıyor. Kadınlar 30 yaş sonrasında mutlaka kontrollerini yaptırmalı, özellikle 35 yaş üzerinde ise çok fazla vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisine başlamalarını öneriyoruz. Bazı durumlarda varikosel dediğimiz damar genişlemesi olabilir. Buna bağlı olarak erkekte sperm sayısı azlığı, şekil bozukluğu, hareket azlığı görülebilir. Bir hormonal eksiklik ya da enfeksiyon varsa medikal tedavi, ilaç tedavisi uygulanır.

Fakat hiç sperm yoksa ve bu durum giderilemiyorsa tüp bebek tedavisine geçilir. Tüp bebek tedavisinde sperm bulma ameliyatları ile sperm elde edilebilir."