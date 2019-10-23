KAHRAMANMARAŞ - Doğu Akdeniz Kalkın Ajansı'nın (DOĞAKA) 90. Yönetim Kurulu Toplantısı, Kahramanmaraş Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen DOĞAKA 90. Yönetim Kurulu Toplantısı Kahramanmaraş Valisi Valisi Vahdettin Özkan Başkanlığında gerçekleşti.

Özkan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada toplantının bölge illerinin kalkınmasına vesile olacağını belirterek, "Gündem maddemiz sosyal destek projeleri. Bu projelerle sosyal desteği esas alan, sosyal alana dokunulması, iyileştirilmesi gereken alanları ele alacağız. Sosyal destek projesi kapsamında müracaatlar alındı. Projeleri değerlendireceğiz. Ajansımızın uluslararası fonlara erişim noktasında ciddi bir potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin katıldı.