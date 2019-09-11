Doğadan gelen zenginlik: Karadeniz mutfağı

Karadeniz'in coğrafi yapısının getirdiği doğal zenginliklerinden yapılan yemeklerinden oluşan mutfağı, zengin çeşidiyle insanları cezbediyor.

Doğadan gelen zenginlik: Karadeniz mutfağı
0
Isparta Düğün Salonları

GİRESUN - Karadeniz'in coğrafi yapısının getirdiği doğal zenginliklerinden yapılan yemeklerinden oluşan mutfağı, zengin çeşidiyle insanları cezbediyor.

Karadeniz insanının coğrafyanın verdiği ürünlerden yaptığı çeşitli yemekler günümüzde doğal beslenme trendine uygun olarak her geçen gün değer kazanıyor.

Sebze, meyve ve ot ağırlıklı yemekler Karadeniz'i özellikle vejeteryan mutfağıyla ön plana çıkarıyor.

Karadeniz'in doğusunda yer alan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin gibi şehirlerin mutfağında tespit edilmiş 150-200 çeşit yemek bulunuyor. Bu yemekler birbirleriyle benzerlik gösterebiliyor.

Kara lahana, sakarca, fasulye diblesi, ısırgan otu, mısır ekmeği, muhlama ve kuymak gibi çeşitler bölgede sıklıkla tüketilen yemekler arasında yer alıyor.

Karadeniz'in tatlıları da meyvelerden yapılıyor

Bölgeye gelen ziyaretçiler, farklı lezzetleri ilk kez tatma imkanı bulabiliyor. Kiraz ve kara yemişin soğanla kavrulması, turşu çeşitlerinin kavrularak tüketilmesi bölgeye gelen ziyaretçilerde şaşkınlık yaratıyor.

Karadeniz'in tatlıları da meyvelerden yapılıyor. Armut tatlısı, kokulu üzüm tatlısı ve kabak tatlısı gibi çeşitler genellikle tüketilen gıdalar arasında yer alıyor.

Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı Adnan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'in her bölümünün çok özel bir mutfağa sahip olduğunu söyledi.

Coğrafyanın verdikleriyle gelişilebileceğini ifade eden Şahin, "Her ne kadar global dünyada artık ürün devşirmeleri ya da değişimleri çok yoğun olsa da yine aslında geriye dönüş var, kendi bölgesine has ürünlerin pazarlandığı bir yaklaşım dünyanın şu andaki en ciddiye aldığı yaklaşım." dedi.

"Karadeniz mutfağı tüm varlıklarıyla birleşiyor"

Şahin, Karadeniz mutfağının coğrafyanın getirdiği şartlarla oluştuğunu anlatarak, "Adamın elinde sadece kara lahana varsa, sadece mısır unu varsa ne bekliyorsunuz? Kara lahana çorbasından başka ne yapabilir?" diye konuştu.

Günümüzde ise gıda ürünlerine ulaşımda geçmişteki kadar sıkıntı yaşanmadığına dikkati çeken Şahin, "Şehirlerin farklı bölgelerinden de malzeme çabuk geldiği için Karadeniz mutfağı tüm varlıklarıyla birleşiyor, doğal olarak ortaya çıkan şey zengin bir mutfak oluyor. Çok net söylüyorum geleceği olan mutfağın Karadeniz mutfağı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Et de devreye girebilir"

Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç da Karadeniz'in deniz ve yaylaların oluşturduğu bir çeşitliliği bulunduğunu söyledi.

Sebzeye dayalı doğal lezzetlerin yanı sıra hayvancılığın da öne çıkabileceğini ifade eden Kakınç, "Karadeniz'in yayla lezzetleri de var, mutlaka et de devreye girebilir. Bu anlamda tabi ki tazelik sebzeler, otlar çok iyi, et bölümünün de öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Dünya şu anda doğal beslenme yönüne gidiyor. Karadeniz'de de sanki kendi doğallığı içerisinde sağlıklı beslenme merkezi oluşturulmuş gibi." ifadesini kullandı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek
ISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAK
Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
Görme Engelliler Yükselme Maçları Isparta’da Yapıldı
‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı' Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde gerçekleştirildi
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
Isparta'da ahır yangını
Isparta’da uyuşturucu operasyonu
Isparta’da 83 bin 658 öğrenci ilk ders heyecanı yaşadı
TED ISPARTA KOLEJİ YENİ DÖNEME MERHABA DEDİ
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 744 bin 529 öğrenci için ilk ders zili çaldı
Yerli Dijital Kripto Para Geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Keçiborlu'da mola verdi
Isparta'da prefabrik ve konteyner evler Davraz'da
Isparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir Servisi
TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!
Isparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek
Tarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü Pazarı
KOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDI
TED Isparta Koleji'nden görkemli açılış
Vücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktı
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI
TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!
Isparta'da telefon kılıflarına özel baskı Telalem'de
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldüHatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü05 Eylül 2019
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralıIsparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı04 Eylül 2019
Isparta'da Trafik Kazası!Isparta'da Trafik Kazası!06 Eylül 2019
Yerli Dijital Kripto Para GeliyorYerli Dijital Kripto Para Geliyor09 Eylül 2019
Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı09 Eylül 2019
Tarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü PazarıTarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü Pazarı07 Eylül 2019
Isparta'da ahır yangınıIsparta'da ahır yangını09 Eylül 2019
Isparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destekIsparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek07 Eylül 2019
Isparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir ServisiIsparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir Servisi08 Eylül 2019
KOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDIKOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDI07 Eylül 2019
TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyaretiTBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyareti05 Eylül 2019
Isparta'da FETÖ'yle mücadele bahanesiyle suç örgütü kurma iddiası davasıIsparta'da FETÖ'yle mücadele bahanesiyle suç örgütü kurma iddiası davası06 Eylül 2019
Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı05 Eylül 2019
Oğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldüOğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldü06 Eylül 2019
TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!08 Eylül 2019
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecekKamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek11 Eylül 2019
Isparta’da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta’da uzman erbaşlar yemin etti06 Eylül 2019
TED Isparta Koleji'nden görkemli açılışTED Isparta Koleji'nden görkemli açılış07 Eylül 2019
Vücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktıVücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktı07 Eylül 2019
TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!07 Eylül 2019