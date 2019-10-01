KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kent konseyi kadın meclisi üyesi bir grup kadın, çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi.

Elbistan Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Sözcüsü Mürüvvet Pak, İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'de yıllardır devam eden terör sorununun, cesur ve kararlı annelerin attığı bir adımla farklı bir düzleme taşındığını belirtti.

Toplumsal barışı, huzuru ve güvenliği dinamitleyen terör örgütü PKK ve işbirlikçilerinin kirli düzenlerine çekmek istediği çocukların ailelerinin, bu yapının karşısında canları pahasına kahramanca durduğunu vurgulayan Pak, şunları kaydetti:

"Aileler meydan okuyor. Aileler cesur, kararlı. Ülkemizin geleceği için, çocuklarımız, gençlerimiz ve annelerimiz için bizler de sahadayız. Ülkemizin bütün çocuklarının değerli, yerlerinin de ailelerinin yanı olduğunu, bu terör çarkının bütün dişlilerine annelerimizden aldığımız ilham ve cesaretle haykırıyoruz. Çocuk, bebek demeden sivillerin kanını döken, varlığını katliamlar, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, haraç toplama üzerine inşa eden bu terör örgütüne dur demek, değerlerine bağlı, aydın, hakka, vatanına ve insanına hizmet eden nesiller yetiştirmek için Elbistan Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak ailelerimizin yanındayız."

