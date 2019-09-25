ANTALYA - Antalya, Muğla ve Burdur'da kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek açıklamasında bulundu.

Antalya'da Kazım Özalp Caddesi'nde toplanan kadınlar adına açıklamada bulunan Yasemin Arslan, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağını vurguladı.

Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen annelerin 'Başka canlar yanmasın.' diye çıktıkları yolda zafere ulaşacağını dile getiren Arslan, "Evladımın ölüsüne bile razıyım.' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur." dedi.

Türkiye'nin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisinde olduklarına dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

"Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre 'yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Biz de bugün Antalya'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak 'Ne pahasına olursa olsun.' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz."

- Muğla

Muğla Sınırsızlık Meydanı'nda toplananlar, ellerinde "Anaların yanında PKK'nın karşısındayız", ''Teröre lanet, analara destek'', ''Anneler direniyor'', ''Türkiye anneler için ayakta'' ve ''Teröre karşı tek ses tek yürek'' yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Fatma Aydın, annelerin direnişinin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğunu söyledi.

Yanan bir anne yüreğinin tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebileceğini gördüklerini dile getiren Aydın, "Bu duruş ve cesaret, terör örgütlerinin ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. Tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sesiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Diyanet-Sen Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Toraman, Diyarbakır anneleri ve şehitler için dua etti.

- Burdur

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar adına açıklama yapan Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Rahşan Ozan, günlerdir evlat nöbeti tutan annelerin tarifi imkansız acılar yaşadığını belirtti.

Ozan, uluslararası kamuoyunun da Diyarbakır annelerinin yanında olması gerektiğini vurguladı.



