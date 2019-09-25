ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajları verdi.

Adana'da, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, ellerinde Diyarbakır annelerine destek, terör örgütü PKK'ya da tepki içeren pankartlarla İstasyon Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada, grup adına açıklama yapan Akdeniz Kadın Eğitim ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayla Kahyalar, Adana'da sabah saatlerinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Kahyalar, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı toplandıklarını belirterek, "Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz." dedi.

Tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını vurgulayan Kahyalar, şöyle konuştu:

"Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, 'başka canlar yanmasın' diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire Anne'miz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. "

- Mersin

Mersin'de kadın sivil toplum örgüt temsilcileri ve üyeleri, Ulu Cami önünde bir araya geldi.

Grup adına konuşma yapan Nebahat Gündüz, tarihin, Diyarbakır'daki annelerin teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağını belirtti.



Annelerin her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesi istediğini ifade eden Gündüz, "Evlat nöbetlerindeki annelerle birlikte 'Teröre son' diyoruz. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz 'Yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur." diye konuştu.

- Hatay

Hatay'ın Antakya ilçesinde de ellerindeki pankartlarla Milli İrade Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Memur-Sen Hatay Kadın Kolları Başkanı Emel Tümkaya, grup adına yaptığı açıklamada, PKK terör örgütünün katliamlarını lanetlediklerini söyledi.

Diyarbakır'daki anaların yürekleri dağlayan feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak ve safları sıklaştırmak için omuz omuza olacaklarını belirten Tümkaya, "Bu eylem, zulme başkaldırıdır. Yıllardır sessiz bir çığlık vardı, zulme karşı o çığlık artık patlama noktasına geldi. Anneler artık seslerini duyurmak istiyor. Onların yanındayız, yaşadıkları acıyı hissediyoruz, mücadelelerine ortak olduğumuzu buradan haykırıyoruz." dedi.

Tümkaya, annelerin, toplumsal barışı, huzuru ve güvenliği dinamitleyen terör örgütü PKK ve iş birlikçilerinin kirli düzenini bozmak için tarihi bir duruş sergilediğini aktardı.

- Osmaniye

Osmaniye'de kadın sivil toplum örgüt temsilcileri ve üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Diyarbakır'daki annelere destek pankartları taşıyan kadınlar adına konuşan Çukurova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Havva Polat, günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit olunduğunu dile getirdi.

Polat, annelere herkesin destek olması gerektiğini belirterek "Bizler Edirne’den Kars’a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'anne acısının etiketi olmaz' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır’daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.