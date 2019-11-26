ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gazze sokaklarında özgürlüğü ve onuru için yürüyen küçük bir çocuktan, Kudüs'ün işgali ile ırkçı ve insanlık dışı izolasyona karşı direnen tüm yiğit erkek ve kadın Filistinlileri selamlıyorum. Sesinizi duyuyoruz, milyonlarca Müslüman sizinle beraber." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlen İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 50. kuruluş yıl dönümü töreninde, Türkiye ve üyesi olduğu Asya Grubu adına konuşma yaptı.

Çavuşoğlu, 1969'da Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı habis bir elin ateşe vermeye teşebbüs ettiğini ancak felaketin eşiğinden dönüldüğünü anımsattı. Bu hain saldırının ümmet için uyanış çağrısı oluşturduğunu belirten Çavuşoğlu, teşebbüsün ayrıca Aksa Camisi'nin, Kudüs-ü Şerif'in ve Filistinlilerin haklarının savunulması için beklenen birlik ve dayanışma maksadına eriştirdiğini söyledi.

Fas'ın başkenti Rabat'taki ilk İİT toplantısından bugüne Türkiye'nin istikrarla sürdürdüğü taahhütlerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bunlar Kudüs-ü Şerif'in özgürleştirilmesi, tüm Filistin ve Arap bölgelerindeki İsrail işgalinin sonlandırılması, 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için Filistinlilerin inkar edilemez haklarının tahakkuk ettirilmesidir." diye konuştu.

Zirve sonrası duyurulan Rabat deklarasyonunun Türkiye'nin "şerefli ve adil bir barış taahhüdünü" yeniden teyit ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Yarım asır önce oluşan İİT'nin orijinal kurucu gayelerine, Türkiye ve tüm Asya Grubu ülkeleri her zaman sadık kalmıştır" dedi.

Türkiye'nin 2016 ve 2019'da İİT Zirvesi liderliğinin, ümmetin başlıca ortak davalarına büyük tehditlerle yüz yüze geldiği dönemlere denk geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Ümmet birliği ve dayanışması test edildi ve hamdolsun bu meydan okumaların üstesinden gelerek azmimizi ve bütünlüğümüzü muhafaza edebildik." ifadesini kullandı.

"Müslümanların haklarını savunmak İİT'nin görevidir"

Çavuşoğlu, Kudüs'ün statüsü ve Filistinlilerin haklarının korunmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun özel acil oturumlarda toplanmasının başarılan somut neticeler arasında yer aldığını dile getirerek, "Arakanlılar, Keşmirliler, Uygurlar, Kıbrıslı Türkler, Batı Trakya'daki Türk azınlıklar ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki Müslümanları da kapsayan Müslüman halkların, azınlıkların ve toplumların haysiyetini ve haklarını her yerde savunmak teşkilatımızın görevidir." dedi.

Türkiye'nin bu mücadeleleri yönlendirmek için İİT bünyesinde aktif olduğunu ve sesini yükselttiğini belirten Çavuşoğlu, "Müslüman azınlıklar ve toplulukların korunması ve İslamofobiye karşı mücadele, Türkiye ve Asyalı üyelerin önem atfettiği birbiriyle bağlantılı iki mesele." dedi.

Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlara ilişkin Mekke'deki 14. Olağan Zirvede alınan karar doğrultusunda İİT adına Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açan Gambiya'ya teşekkür eden Çavuşoğlu, bu çabanın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İslam ve Müslümanlara karşı artan saldırıların dikkate alınarak "daha müteyakkız" olunmasının altını çizen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Christchurch ve Oslo saldırıları tek ve aynı güdülerdendir. Endonezya'nın başkanlığındaki Barış ve Diyalog Temas Grubu halihazırda bir 'İslamofobi ile Mücadelede Eylem Planını' kabul etti. İslamofobi ile mücadele konusunda Malezya ve Pakistan ile de ortak bir televizyon kanalı kurma konusunda çalışıyoruz. İİT ailesi olarak, İİT dönem başkanlığımız boyunca, yeni inisiyatifler, yeni mekanizmalar ve sayısız ümit verici sonuçları kapsayan 30'dan fazla üst düzeyli buluşma meydana getirdik. Filistin davası bizim en mühim gündemimizdir. ABD yönetiminin, uluslararası hukukun çiğnenmesi pahasına verdiği destekle pervasızlaşan İsrail'in ihlallerine tepki için çabalarımızı birleştirmeyi başarabildik. İsrail'in işgalini sona erdirmek ve bağımsız ve egemen Filistin devletine erişebilmek için sarsılmaz ve dirençli olmak zorundayız. Gazze sokaklarında özgürlüğü ve onuru için yürüyen küçük bir çocuktan, Kudüs'ün işgali ile ırkçı ve insanlık dışı izolasyona karşı direnen tüm yiğit erkek ve kadın Filistinlileri selamlıyorum. Sesinizi duyuyoruz, milyonlarca Müslüman sizinle beraber."

"Dünyanın en büyük ikinci uluslararası kuruluşu"

İİT'nin 50. yılının teşkilatın sadece başarıları değil "gözden kaçan meseleleri de" gündeme getirdiğini belirten Çavuşoğlu, İslam ümmetinin farklı sebeplerle halen bölünmüşlüğüne dikkati çekti.

Mezhepsel ve etnik çatışmaların sıradanlaştığını, coğrafyalar üzerine küresel ihtilafların ortaya çıktığını kaydeden Çavuşoğlu, "Temel menfaat konularımızda bile uyuşmazlıklarımız var" dedi.

Çavuşoğlu, "Dünyanın en büyük ikinci uluslararası kuruluşunun başarıları ile gurur duyuyoruz. Farklılıklarımıza rağmen, çeşitli konularda 'eylemde birliği' başardık. İnanıyoruz ki dinimizin barış, birlik ve dayanışma gibi temel öğretileri aramızdaki mevcut problemlerin çözümüne yardım edecek. Büyük bir aile olarak bugün burada Cidde'de birlik, dayanışma ve iş birliğimizin 50. yılını kutluyoruz." şeklide konuştu.

İİT dönem başkanı Suudi Arabistan'a görev süresi boyunca başarılar dileyen Çavuşoğlu, konuşmasını "Bir gün egemen ve bağımsız Filistin'de, Kudüs şehrinde, teşkilatımızın gelecek yıl dönümlerini kutlamak için hep beraber buluşacağımız gün için Allah'a dua ediyorum" diye bitirdi.

Türkiye, nisan 2016’da Mısır'dan aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dönem Başkanlığını mayıs 2019'da Suudi Arabistan'a devretmişti.