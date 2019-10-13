Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yaptırımdan korkacak olsak harekatı başlatmazdık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yaptırımlardan korkacak olsak biz burada bu harekatı başlatmazdık. Bu bizim için hayati derecede ulusal güvenlik meselesi." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yaptırımdan korkacak olsak harekatı başlatmazdık
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin yaptırım tehdidine ilişkin, "Yaptırımlardan korkacak olsak biz burada bu harekatı başlatmazdık. Bu bizim için hayati derecede ulusal güvenlik meselesi." dedi.

Çavuşoğlu, "Deutsche Welle Türkçe"ye verdiği özel röportajda, ABD’nin yaptırım ve tehditler yerine verdiği sözleri tutması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hazine Bakanlığına verdiği bir yaptırım uygulama yetkisine ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Her şeyden önce yaptırımlarla bir yere varılamayacağını daha önceden de gördük. ABD daha önce de İçişleri ve aynı şekilde Adalet Bakanımızı yaptırıma tabi tuttu. Biz de onlara karşılık verdik. Yani herhangi bir olumsuz bir adım olduğu zaman bunun karşılığını Türkiye’ye yönelik, bunun karşılığını mütekabiliyet gereği tam bir şekilde uygularız ve veririz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini ve ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'nın yanında olmaması gerektiğine işaret ederek yaptırımların işe yaramayacağının ve hiçbir ülkenin Türkiye ekonomisini felakete uğratma gücü olmadığının altını çizdi.

Döviz kuru konusunda Türkiye’ye saldıranların zarar ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Biz bu tür yaptırımlar ya da tehditler yerine herkesin sözünü tutarak, buradaki sorunu çözmemiz lazım. Terör, Suriye’nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü, siyasi çözüm, aynı şekilde bölgenin istikrarı, barışı ve göçmenlerin geri dönmesi de dahil işin birçok boyutu var. Bunlara odaklanmamız lazım. Yoksa yaptırımlardan korkacak olsak biz burada bu harekatı başlatmazdık. Bu bizim için hayati derecede ulusal güvenlik meselesi."

"Biz teröristlerle ara buluculuk yapmayız"

Barış Pınarı Harekatı'nın, Türkiye'ye yönelik tehdidin büyümesi ve ABD'nin YPG/PKK'ya sürekli silah vermesi nedeniyle başlatıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, ABD'nin yapacağı en iyi şeyin YPG’lileri bölgeden çıkartmak olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin teröristlerle müzakere etmeyeceğinin ve ABD'nin bu yöndeki olası bir önerisinin kabul edilmeyeceğini belirterek "Biz teröristlerle ara buluculuk yapmayız, müzakere yapmayız. Yapılacak tek şey bu teröristlerin silahı bırakmasıdır." dedi.

ABD ile YPG'lilerin Münbiç'ten 90 günde çıkarılmasına ilişkin bir yol haritasının 16 ay önce onaylandığını ancak ABD'nin sözünü tutmadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Amerika önce verdiği sözleri tutsun, bu teröristlere destek vermeyi sonlandırsın ve bu teröristleri bizim sınırımızın öbür tarafından, Başkanın da söylediği gibi 30-32 kilometrelik bir derinlikten çıkartsın. Yapabileceği iş budur." ifadelerini kullandı.

"Fransa terör örgütüne destek veriyor"

AB ülkelerinin harekata ilişkin tepkilerini de değerlendiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"AB içinde bazı ülkeler, özellikle de Fransa bu terör örgütüne destek veriyor. Ama bu terör örgütüyle beraber Suriye’nin bu bölgesini bölmek ve onlara sözde bir devlet yaratmak amacı güdüyorlardı. Şimdi biz bu planı bozduk. Şimdi bu büyük bir plan, planı bozunca tabii çok rahatsız oldular. Tabii Avrupa içinde, AB içinde bir dayanışma var. Türkiye şimdi Rum kesimi gibi, Yunanistan gibi, kategorik olarak Türkiye’ye karşı olanlar var. Ama diğer ülkeler, tabii konsensüsü bozmamak için, bozmaya çalışanlara baskı yapıyorlar, görüyoruz."

Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye için hayati bir mesele olduğunu ve terör örgütüyle mücadelede kesinlikle tereddüt edilmeyeceğini belirtti.

Arap dünyasının Türkiye'ye yönelik yaklaşımı

Arap dünyasının harekat konusunda Türkiye'ye destek vermesinin önemli olmadığını aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Amerika'nın korkusundan, İsrail'in korkusundan Filistin konusunda da bu Arap ülkeleri sessiz. Yemen'de yüz binlerce insan öldü. Bunlar bombaladılar veya kuşatma altında hastalıktan ve açlıktan insanlar öldü. Ama parayı basıyorlar dünya susuyor. Kaşıkçı cinayetinde sustuğu gibi dünyanın. Şimdi Filistin davasını da dünya savunmuyor. Aynı sebepten dolayı. Dolayısıyla bunlar savunsa ne olur, savunmasa ne olur? Açıklama yapsa ne olur, yapmasa ne olur? Ne hükmü var? Son zamanlarda Amerika'nın ve İsrail'in telkiniyle gelip de burada bu YPG/PKK terör örgütüyle görüştüklerini de biliyoruz. Bunlar bize destek verse ne olur? Vermeseler daha iyi. Öyle bir kompleksimiz yok."

Çavuşoğlu, Suriye ile ihtiyaç duyulduğu zaman istihbarat ve bilgi paylaşımı düzeyinde diplomasinin sürdüğünü ancak siyasi düzeyde bir temas olmadığını anlatarak önemli olanın rejimle muhalefetin bir araya gelerek Suriye'nin geleceği hakkında birlikte karar vermeleri olduğunu vurguladı.

"Terör örgütleriyle mücadelede ayrım yapmıyoruz"

Fırat Kalkanı Bölgesi'nde tutuklu DEAŞ'lıların kontrol altında tutulduğuna işaret eden Çavuşoğlu, bunların Türk vatandaşı olması halinde hemen getireceklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Diğer ülke vatandaşları ise ülkelerine göndermek için girişimde bulunuruz. Almazlarsa orada tutarız. Yargılama mekanizması zaten diğer yerde de var, yani burada ya bunların hesap verebilmesi için de gerekli adımların hepsi atılır, serbest bırakılması mümkün değil ama şimdi güvenli bölgenin 30 kilometre, 40 kilometre dışındaki bizim hiç oralarda olmadığımız yerlerdeki DEAŞ'lılardan da sorumlu biz değiliz. Ancak buralara gelirlerse o zaman sorumlu biz oluruz ve onlarla mücadele etmek de bizim boynumuzun borcudur çünkü biz terör örgütleriyle mücadelede hiç ayrım yapmıyoruz."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Dijital oyunlardaki "İslamofobik mesajları" ortaya çıkarıyorlar
Lezzetli balık menüleriyle Gözde Balık Evi
TED Isparta anaokulu minikleri kışlık hazırlığını yaptı
Trabzon'daki toplantıda Isparta Gülü'ne dikkat çekildi
Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!
Isparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldü
​Vali Seymenoğlu Davraz’da İncelemelerde Bulundu
Isparta'da (TAMP) koordinasyon toplantısı
Isparta'da operasyon! otobüste yakalandı
Eğirdir'de Park ve Bahçeler Kışa Hazırlanıyor
​Rektör Çarıkçı’nın “Barış Pınarı Harekatı” İçin Mesajı
Isparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirme
Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''
Isparta Belediye Başkanı ''Barış Pınarı'' harekatı mesajı
F Klavye Dünya Şampiyonu SDÜ'ye yerleşti
Isparta'da Fetih Suresi okundu
​Erdoğan'dan ikinci talimat geldi! Milyonlarca çalışana müjde
Atık Piller Çöp Değildir
Isparta'da narkotik operasyon!
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı
Yılın Başarılı Genç Kardiyoloğu SDÜ’den
Isparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldı
TED Isparta Koleji'nde torunlarıyla bir araya geldiler
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Önlenebilir körlük nedenlerinde ilk sırayı 'katarakt' alıyorÖnlenebilir körlük nedenlerinde ilk sırayı 'katarakt' alıyor08 Ekim 2019
A Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destekA Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destek10 Ekim 2019
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıIsparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı06 Ekim 2019
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!08 Ekim 2019
Rasulayn'da aşiretler YPG/PKK'ya başkaldırdıRasulayn'da aşiretler YPG/PKK'ya başkaldırdı10 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliğiIsparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği06 Ekim 2019
'Akıllı kutu' ile can kayıplarının önüne geçilecek'Akıllı kutu' ile can kayıplarının önüne geçilecek08 Ekim 2019
Adanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldıAdanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldı10 Ekim 2019
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!08 Ekim 2019
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı09 Ekim 2019
Isparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldıIsparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldı09 Ekim 2019
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı YapıldıIsparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı08 Ekim 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttıIsparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttı08 Ekim 2019
Isparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirmeIsparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirme10 Ekim 2019
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADIBAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI07 Ekim 2019
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyorUlaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor07 Ekim 2019
Isparta'da Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi Isparta'da Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi 08 Ekim 2019
Yedi ayda beşinci muhtar göreve geldiYedi ayda beşinci muhtar göreve geldi07 Ekim 2019
Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''10 Ekim 2019
Tren biletleri ve posta ücretleri yüzde 20 zamlandıTren biletleri ve posta ücretleri yüzde 20 zamlandı07 Ekim 2019